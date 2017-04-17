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Posted 17 апреля 2017, 05:44

Published 17 апреля 2017, 05:44

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны

17 апреля 2017, 05:44
Александра Черепанова победила в конкурсе "Мисс юридическая Россия – 2017"

Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом в стране. Александра Черепанова одержала победу в национальном конкурсе «Мисс юридическая Россия – 2017», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Конкурс накануне прошёл в Екатеринбурге в Уральском государственном юридическом университете. Всего в нём приняли участие 18 девушек, однако красавице из Приморья удалось их обойти и стать обладательницей главного титула.

Звание второй вице-мисс досталось девушке из Москвы Ольге Пашковой, а первой вице-мисс - екатеринбурженке Юлии Колченоговой.

Александра Черепанова стала первой представительницей Приморья на юридическом конкурсе за всю его историю. Однако красавице не привыкать достойно представлять свой родной регион на всевозможных конкурсах. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2015 году девушка победила в XXI национальном фестивале талантов и красоты «Краса России». В 2016 году Александра Черепанова представила Россию на международном конкурсе «Мисс Земля». Главный титул ей не достался, однако она вошла в топ-8 самых красивых на планете.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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