Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны

Александра Черепанова стала первой представительницей Приморья на юридическом конкурсе за всю его историю. Однако красавице не привыкать достойно представлять свой родной регион на всевозможных конкурсах. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2015 году девушка победила в XXI национальном фестивале талантов и красоты «Краса России». В 2016 году Александра Черепанова представила Россию на международном конкурсе «Мисс Земля». Главный титул ей не достался, однако она вошла в топ-8 самых красивых на планете.