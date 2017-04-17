Возле торгового центра житель Хабаровска поймал нутрию

«Мы вышли из магазина в «Южном парке» и увидели, что она бежит вдоль магазина, на улице. Подошли ближе. Я смотрю, что на крысу не похожа. Охранники начали её пинать — приняли, наверное, за крысу. Нам жалко стало, мы её поймали и позвонили в службу 112, нам дали номер зоозащитников. Я взял в магазине коробку, пока ходил за ней, нутрия уже убежала на парковку. Пришлось ловить её во второй раз», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» житель краевого центра Алексей Ломакин.