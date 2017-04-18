Энергетики отключают свет на 30 улицах Владивостока

Posted 17 апреля 2017, 23:05
Published 17 апреля 2017, 23:05
Modified 17 сентября 2022, 14:31
Updated 17 сентября 2022, 14:31
С 9 часов утра во Владивостоке снова начинаются отключения электричества. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» не изменяют традициям и проводят по будням плановый ремонт.
Сегодня, 18 апреля, список выглядит следующим образом:
3-й Ключ, 43, 43а;
Александровича, 18, 20;
Багратиона, 6а;
Борисенко, 102а, 104;
Бородинская, 43, 45;
4-я Восточная, 31, 43, 47-б;
Калинина, 4, 4-б, 6, 29, 29а, 31, 33, 35, 177, 206, 210, 214, 218, 220, 222, 225, 225а, 235, 241, 243;
Киевская, 5;
Кирова, 5, 7, 9;
проспект Красного Знамени, 90;
Лесопитомник, 1, 1а, 2а, 3, 3а, 3в;
Ломаная, 35-б;
Маковского, 130, 132;
Минеральная, 2д, 4в;
Калинина – Мальцевская;
Пихтовая, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 69, 71;
Плеханова, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13;
Прапорщика Комарова, 3-б, 23, 25, 27, 29, 31;
1-я Пригородная, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
2-я Пригородная, 56 – 65;
3-я Пригородная, 49, 52, 53, 54, 56;
4-я Пригородная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
Разина, 32;
Русская, 11а, 17, 40, 42, 46;
садовое общество «Солнечное», 63;
садовое товарищество «Водник»;
Уткинская, 18, 30, 32;
Уютная, 8д;
Шевченко, 25, 29, 31, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 54, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82;
2-я Шоссейная, 13, 15;
3-я Шоссейная, 51;
Ясеневая, 8, 12в, 14-б, 16а.
Длительность отключений в зависимости от сложности ремонта составит от двух до восьми часов. Свет должен вернуться в дома горожан к 17:00.