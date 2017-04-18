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Posted 17 апреля 2017, 23:05

Published 17 апреля 2017, 23:05

Modified 17 сентября 2022, 14:31

Updated 17 сентября 2022, 14:31

Энергетики отключают свет на 30 улицах Владивостока

17 апреля 2017, 23:05
Сегодня список выглядит внушительно

С 9 часов утра во Владивостоке снова начинаются отключения электричества. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» не изменяют традициям и проводят по будням плановый ремонт.

Сегодня, 18 апреля, список выглядит следующим образом:

3-й Ключ, 43, 43а;

Александровича, 18, 20;

Багратиона, 6а;

Борисенко, 102а, 104;

Бородинская, 43, 45;

4-я Восточная, 31, 43, 47-б;

Калинина, 4, 4-б, 6, 29, 29а, 31, 33, 35, 177, 206, 210, 214, 218, 220, 222, 225, 225а, 235, 241, 243;

Киевская, 5;

Кирова, 5, 7, 9;

проспект Красного Знамени, 90;

Лесопитомник, 1, 1а, 2а, 3, 3а, 3в;

Ломаная, 35-б;

Маковского, 130, 132;

Минеральная, 2д, 4в;

Калинина – Мальцевская;

Пихтовая, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 69, 71;

Плеханова, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13;

Прапорщика Комарова, 3-б, 23, 25, 27, 29, 31;

1-я Пригородная, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

2-я Пригородная, 56 – 65;

3-я Пригородная, 49, 52, 53, 54, 56;

4-я Пригородная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Разина, 32;

Русская, 11а, 17, 40, 42, 46;

садовое общество «Солнечное», 63;

садовое товарищество «Водник»;

Уткинская, 18, 30, 32;

Уютная, 8д;

Шевченко, 25, 29, 31, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 54, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82;

2-я Шоссейная, 13, 15;

3-я Шоссейная, 51;

Ясеневая, 8, 12в, 14-б, 16а.

Длительность отключений в зависимости от сложности ремонта составит от двух до восьми часов. Свет должен вернуться в дома горожан к 17:00.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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