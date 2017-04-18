Хабаровчанка боится ездить на дачу из-за слухов о нашествии медведей

«Дачный сезон уже открыт, а я не могу поехать на свой участок в район сопки «Двух братьев» из-за того, что боюсь быть съеденной косолапым. Я постоянно слышу разговоры знакомых, по радио и телевизору о гуляющих медведях то в Ильинке, то на Красной Речке, то в других деревнях. А вот на днях нашли в Южном (район города — прим. ред.) лапы медведя — это ведь о чём-то говорит, это значит, что медведи есть в пригороде Хабаровска. Никто никакой работы по контролю за численностью и миграцией хищников не ведёт. Нужно, чтобы охотники оповещали нас о приближении медведей, чтобы они контролировали, где они обитают», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» собеседница (женщина пожелала остаться анонимом — прим. ред.).