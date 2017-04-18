Игроков хабаровского СКА поблагодарили за победу в меньшинстве

Во втором отрезке игры острых моментов было ещё меньше, чем до перерыва: инициативой, как и преимуществом в составе, владели гости, но повлиять на счёт на табло им не удавалось. Дальневосточники старались сорвать каждую атаку соперника, а опять-таки в добавленное время получили свой шанс. На этот раз пенальти был назначен в штрафной площадке петербуржцев, и Руслан Корян оказался точен. Отыгрываться «Зениту-2» уже было некогда.