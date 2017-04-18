Владивосток примет туристов из 18 стран с электронной визой

Жители этих стран смогут получить визу, которая будет действовать в течение 30 дней с момента оформления, срок визита при этом может достигать восьми суток. Для получения визы нужно будет заполнить анкету на специальном сайте, который пока не готов. Там же можно будет следить за историей запроса.