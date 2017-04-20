Во Владивостоке юные горожане попробовали себя в роли дизайнеров футболок

Posted 20 апреля 2017, 04:50
Published 20 апреля 2017, 04:50
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
Мастер-класс по дизайну футболок прошёл на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса под руководством преподавателей кафедры дизайна. Опытные мастера рассказывали молодёжи, как создать незабываемый рисунок на футболке, как правильно делать эскизы и что нужно учитывать при создании собственного дизайна.
Большинство знаний, полученных в рамках мастер-класса, ребята смогли сразу же применить на практике.
Дизайнерский конкурс «Fashion Поколение» от Всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М» продлится до 25 апреля. Принять участие в нём может любой юный житель страны в возрасте от 11 до 18 лет. Cвои работы юные дизайнеры могут загрузить на сайт проекта «Поколение М» http://pokolenie.mts.ru/competition/fashion-pokolenie, где они примут участие в федеральном конкурсе проекта и поборются за главные призы конкурса – поездку в Москву на обучение к именитым российским кутюрье - Вячеславу Зайцеву, Даше Гаузер и Игорю Гуляеву.
Имена девяти финалистов конкурса станут известны в мае 2017 года, все они получат приглашение в Москву пройти профессиональное обучение под руководством фешен-гуру «Поколения М» Вячеслава Зайцева, Даши Гаузер и Игоря Гуляева, а тройка победителей создаст собственные коллекции под руководством фешен-мастеров и представит её на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2017 года. Все подробности конкурса можно найти на сайте: www.pokolenie.mts.ru.
Mercedes-Benz Fashion Week Russia — главное мероприятие в области моды России и Восточной Европы, которое ставит цель искать новые имена, пропагандировать отечественную индустрию внутри страны и за её пределами. За время существования Недели моды коллекции на подиумах продемонстрировали около 400 дизайнеров и брендов. Среди постоянных участников показа Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев, Даша Гаузер, Алёна Ахмадуллина, VIVA VOX, Юлия Далакян, Julia Nikolaeva, Laroom и многие другие. В разное время гостями MBFW Russia становились топ-модели, королевские особы, главные действующие лица мировой моды, кинозвёзды, известные зарубежные блогеры. Mercedes-Benz Fashion Week Russia проводится Национальной палатой моды.