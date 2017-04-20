Во Владивостоке юные горожане попробовали себя в роли дизайнеров футболок

Дизайнерский конкурс «Fashion Поколение» от Всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М» продлится до 25 апреля. Принять участие в нём может любой юный житель страны в возрасте от 11 до 18 лет. Cвои работы юные дизайнеры могут загрузить на сайт проекта «Поколение М» http://pokolenie.mts.ru/competition/fashion-pokolenie, где они примут участие в федеральном конкурсе проекта и поборются за главные призы конкурса – поездку в Москву на обучение к именитым российским кутюрье - Вячеславу Зайцеву, Даше Гаузер и Игорю Гуляеву.