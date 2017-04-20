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Posted 20 апреля 2017, 04:50

Published 20 апреля 2017, 04:50

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

Во Владивостоке юные горожане попробовали себя в роли дизайнеров футболок

20 апреля 2017, 04:50
Школьники из краевого центра Приморья в рамках всероссийского благотворительного проекта МТС «Поколение М» под руководством опытных наставников накануне постигали азы создания оригинального принта на одежде

Мастер-класс по дизайну футболок прошёл на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса под руководством преподавателей кафедры дизайна. Опытные мастера рассказывали молодёжи, как создать незабываемый рисунок на футболке, как правильно делать эскизы и что нужно учитывать при создании собственного дизайна.

Большинство знаний, полученных в рамках мастер-класса, ребята смогли сразу же применить на практике.

Дизайнерский конкурс «Fashion Поколение» от Всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М» продлится до 25 апреля. Принять участие в нём может любой юный житель страны в возрасте от 11 до 18 лет. Cвои работы юные дизайнеры могут загрузить на сайт проекта «Поколение М» http://pokolenie.mts.ru/competition/fashion-pokolenie, где они примут участие в федеральном конкурсе проекта и поборются за главные призы конкурса – поездку в Москву на обучение к именитым российским кутюрье - Вячеславу Зайцеву, Даше Гаузер и Игорю Гуляеву.

Имена девяти финалистов конкурса станут известны в мае 2017 года, все они получат приглашение в Москву пройти профессиональное обучение под руководством фешен-гуру «Поколения М» Вячеслава Зайцева, Даши Гаузер и Игоря Гуляева, а тройка победителей создаст собственные коллекции под руководством фешен-мастеров и представит её на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре 2017 года. Все подробности конкурса можно найти на сайте: www.pokolenie.mts.ru.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia — главное мероприятие в области моды России и Восточной Европы, которое ставит цель искать новые имена, пропагандировать отечественную индустрию внутри страны и за её пределами. За время существования Недели моды коллекции на подиумах продемонстрировали около 400 дизайнеров и брендов. Среди постоянных участников показа Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев, Даша Гаузер, Алёна Ахмадуллина, VIVA VOX, Юлия Далакян, Julia Nikolaeva, Laroom и многие другие. В разное время гостями MBFW Russia становились топ-модели, королевские особы, главные действующие лица мировой моды, кинозвёзды, известные зарубежные блогеры. Mercedes-Benz Fashion Week Russia проводится Национальной палатой моды.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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