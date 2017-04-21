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Posted 21 апреля 2017, 00:12

Published 21 апреля 2017, 00:12

Modified 17 сентября 2022, 14:31

Updated 17 сентября 2022, 14:31

В Приморском крае добавится «дачных экспрессов» и других электричек

21 апреля 2017, 00:12
Сюжет
Железная дорога
Перевозчик вводит изменения с 22 апреля

С завтрашнего дня, 22 апреля, на железных дорогах Приморского края увеличится количество рейсов электропоездов. Как сообщил РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь компании-перевозчика Максим Каленник, первый этап перехода на летнее расписание был с 1 апреля, сейчас – второй. «Экспресс Приморья» увеличивает число рейсов с 40 до 50.

На маршруты выйдут дополнительные электропоезда:

№ 6301 «дачный экспресс» по маршруту Владивосток - Кипарисово. Отправление ежедневно в 7:40 от станции Вторая Речка до станции Угольная без остановок,

№ 6357 «дачный экспресс» сообщением Владивосток - Раздольное. Отправление по выходным и праздничным дням в 8:00 от Второй Речки до Угольной без остановок,

№ 6311 Владивосток - Кипарисово, отправление ежедневно в 8:30,

№ 6302 Кипарисово - Владивосток, отправление ежедневно в 16.40,

№ 6382 Кипарисово - Владивосток, отправление ежедневно в 19:35.

Кроме того, с 22 апреля пригородному поезду № 6365/6367 сообщением Владивосток – Уссурийск - Спасск-Дальний дополнительно назначены остановки: 9237 км, Сиреневка, 9232 км, 9230 км, 9194 км, Сахзавод. У пригородного поезда № 6361 из Владивостока в Уссурийск добавляется остановка «о.п. 9194 км».

С 1 апреля в Приморье уже курсируют следующие дополнительные электропоезда:

№ 6309 Владивосток - Кипарисово, отправление в 9:30 по выходным и праздничным дням,

№ 6312 Кипарисово - Владивосток, отправление в 15:00 ежедневно,

№ 6304 Раздольное - Владивосток, отправление в 17:35 ежедневно.

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