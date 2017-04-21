В Приморском крае добавится «дачных экспрессов» и других электричек

С завтрашнего дня, 22 апреля, на железных дорогах Приморского края увеличится количество рейсов электропоездов. Как сообщил РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь компании-перевозчика Максим Каленник, первый этап перехода на летнее расписание был с 1 апреля, сейчас – второй. «Экспресс Приморья» увеличивает число рейсов с 40 до 50.