Житель Приморья попросил у знакомого позвонить и исчез

Posted 23 апреля 2017, 01:55
Published 23 апреля 2017, 01:55
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Житель Приморского края отдал свой телефон знакомому, и тот скрылся с гаджетом. Потерпевший неделю ждал, что злоумышленник одумается, но ситуация не изменилась, и мужчина пошёл в полицию.
Заявление 43-летнего жителя поселка Лучегорск о грабеже поступило в дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району. Мужчина сообщил, что встретил своего знакомого, который попросил у него мобильник, после чего скрылся, похитив с собой аппарат. На просьбы вернуть телефон он не реагировал.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в грабеже 19-летнего жителя Лучегорска. В ходе личного досмотра стражи порядка нашли у него украденный гаджет и вернули его законному владельцу. Задержанного они доставили в отдел полиции.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, по факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.