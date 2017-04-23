vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 апреля 2017, 01:55

Published 23 апреля 2017, 01:55

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Житель Приморья попросил у знакомого позвонить и исчез

23 апреля 2017, 01:55
Сюжет
Мвд
Заявитель подождал неделю, но злоумышленник так и не вернул гаджет

Житель Приморского края отдал свой телефон знакомому, и тот скрылся с гаджетом. Потерпевший неделю ждал, что злоумышленник одумается, но ситуация не изменилась, и мужчина пошёл в полицию.

Заявление 43-летнего жителя поселка Лучегорск о грабеже поступило в дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району. Мужчина сообщил, что встретил своего знакомого, который попросил у него мобильник, после чего скрылся, похитив с собой аппарат. На просьбы вернуть телефон он не реагировал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в грабеже 19-летнего жителя Лучегорска. В ходе личного досмотра стражи порядка нашли у него украденный гаджет и вернули его законному владельцу. Задержанного они доставили в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю, по факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

#Полина Песляк#Новости#Общество#Мвд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика