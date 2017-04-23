Житель Приморья попросил у знакомого позвонить и исчез

Заявление 43-летнего жителя поселка Лучегорск о грабеже поступило в дежурную часть отдела МВД России по Пожарскому району. Мужчина сообщил, что встретил своего знакомого, который попросил у него мобильник, после чего скрылся, похитив с собой аппарат. На просьбы вернуть телефон он не реагировал.