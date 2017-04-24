Хабаровчане ищут новую работу в среднем по полгода

Posted 24 апреля 2017, 02:50
Published 24 апреля 2017, 02:50
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Жители дальневосточной столицы при поиске новой работы тратят в среднем по шесть месяцев. Чем выше должность, на которую претендует кандидат, тем больше времени ему нужно, чтобы найти место. Например, для топ-менеджера нормально искать новую работу до года, а рядовой специалист тратит три-четыре месяца. Другие факторы, которые влияют на это — возраст, специализация, позиция и требования соискателя.
Сегодня на одну вакансию на портале HeadHunter в Хабаровском крае приходится 5,9 резюме. Как сообщает пресс-служба сайта, самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась государственная служба, где на одно предложение претендуют 15 соискателей. По мнению аналитиков, компании очень критично смотрят на потенциальных коллег. Если ещё три года назад кандидату, который немного не дотягивал до нужного уровня, могли предложить обучение за корпоративный счёт, то сейчас это наблюдается значительно реже.
«По сравнению с докризисным периодом сегодня тщательнее отбирают людей на вакантное место, — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальневосточному федеральному округу Софья Леонова. — Работодатели не ограничиваются лишь одним собеседованием: предлагают профессиональные тесты, проводят оценку. Делают всё, чтобы уменьшить ошибки при подборе и найти специалиста. Ещё год назад работодатели часто искали одного специалиста, который может совместить сразу несколько функций в компании. Сейчас это встречается реже».