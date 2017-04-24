Хабаровчане ищут новую работу в среднем по полгода

Сегодня на одну вакансию на портале HeadHunter в Хабаровском крае приходится 5,9 резюме. Как сообщает пресс-служба сайта, самой конкурентной областью в первом квартале 2017 года осталась государственная служба, где на одно предложение претендуют 15 соискателей. По мнению аналитиков, компании очень критично смотрят на потенциальных коллег. Если ещё три года назад кандидату, который немного не дотягивал до нужного уровня, могли предложить обучение за корпоративный счёт, то сейчас это наблюдается значительно реже.