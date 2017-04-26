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Posted 26 апреля 2017, 01:33

Published 26 апреля 2017, 01:33

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Около 95 % детей Приморья летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях

26 апреля 2017, 01:33
На организацию летних смен краевой бюджет выделит почти 250 миллионов рублей

В 2017 году из бюджета Приморья на организацию летнего детского отдыха в оздоровительных лагерях выделено почти 250 миллионов рублей. Сотрудники департамента образования и науки сообщили, что объём финансирования в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» сохранился на уровне прошлого года. Средства позволят организовать оздоровительную кампанию для 95 % жителей края в возрасте от 7 до 17 лет. Это больше 192 тысяч детей и подростков.

«Более 66,5 миллиона рублей предусмотрено на предоставление компенсаций части стоимости путёвок родителям. Вернуть 50 %, но не более восьми тысяч рублей, или 10 тысяч рублей для семей с небольшим достатком, можно по заявлению в муниципальном управлении образования. Ещё 38,8 миллиона рублей заложено в краевом бюджете на субсидирование организациям отдыха. Это позволит снизить стоимость путёвок для родителей на восемь тысяч рублей», – сообщили специалисты.

В проект реестра лагерей Приморского края в 2017 году уже включены 619 организаций отдыха и оздоровления детей. Особое внимание в этом году планируется уделить организации в лагерях полезного досуга для ребят. Такое поручение дал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Также педагогический состав учреждений будет обучен современным оздоровительным технологиям.

В 2016 году в оздоровительных лагерях Приморья отдохнули 191 000 детей, в том числе 28 700 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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