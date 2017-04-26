Около 95 % детей Приморья летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях

В 2017 году из бюджета Приморья на организацию летнего детского отдыха в оздоровительных лагерях выделено почти 250 миллионов рублей. Сотрудники департамента образования и науки сообщили, что объём финансирования в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» сохранился на уровне прошлого года. Средства позволят организовать оздоровительную кампанию для 95 % жителей края в возрасте от 7 до 17 лет. Это больше 192 тысяч детей и подростков.