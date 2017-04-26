Родителей приморских школьников анкетируют по поводу электронных дневников

«Я захожу в электронный дневник своей дочери каждый день, а иногда и по нескольку раз, - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» папа шестиклассницы Анфисы Александр Бойцов. – Никаких проблем с техникой не возникает, чаще всего я использую компьютер. Наверное, мне было бы удобно получать и СМС-рассылку, например, с оценками дочери за неделю. Сразу видишь все пятёрки и тройки – есть что обсудить с ребёнком, за что похвалить или выяснить, что не получается. Электронные дневники Приморья гораздо удобнее предыдущего аналогичного сервиса, и очень хорошо, что разработчики думают, как их усовершенствовать».