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Posted 26 апреля 2017, 01:23

Published 26 апреля 2017, 01:23

Modified 17 сентября 2022, 14:31

Updated 17 сентября 2022, 14:31

Родителей приморских школьников анкетируют по поводу электронных дневников

26 апреля 2017, 01:23
Их предложения учтут при создании мобильного приложения «Электронный дневник»

В Приморье продолжается работа по развитию информационных каналов связи школ с родителями учеников. Как известно, департамент образования и науки Приморского края несколько лет назад закупил и ввёл в эксплуатацию информационную систему «Электронная школа Приморья». Сейчас департамент проводит анкетирование родителей с целью выяснить, какие возможности электронных дневников могут быть добавлены в новом мобильном приложении. Приложение будет разработано с учётом пожеланий опрошенных приморцев.

Сама анкета размещена в облачном сервисе «Гугла». Предложение распространить её среди родителей опубликовано на сайте Приморского краевого института развития образования. Анкета содержит вопросы о предпочтениях приморцев в отношении пользования электронным дневником. В частности, люди могут ответить, какое устройство они используют чаще – компьютер, планшет или смартфон, испытывают ли они проблемы с доступом к электронному дневнику. Также анкета выясняет, знают ли пользователи, что ведение электронных дневников в настоящее время закреплено в российских законах об образовании и распоряжении правительства.

«Я захожу в электронный дневник своей дочери каждый день, а иногда и по нескольку раз, - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» папа шестиклассницы Анфисы Александр Бойцов. – Никаких проблем с техникой не возникает, чаще всего я использую компьютер. Наверное, мне было бы удобно получать и СМС-рассылку, например, с оценками дочери за неделю. Сразу видишь все пятёрки и тройки – есть что обсудить с ребёнком, за что похвалить или выяснить, что не получается. Электронные дневники Приморья гораздо удобнее предыдущего аналогичного сервиса, и очень хорошо, что разработчики думают, как их усовершенствовать».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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