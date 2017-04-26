В Хабаровске педагогу не засчитали два года льготного стажа

Posted 26 апреля 2017, 02:05
Published 26 апреля 2017, 02:05
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В одной из школ дальневосточной столицы преподавателю не засчитали два года льготного рабочего стажа. Теперь педагог начальной школы Елена Немцова не вправе рассчитывать на учительскую пенсию: время, когда она совмещала основную деятельность с должностью завуча, ушло в никуда.
Хабаровчанка работает в школе с семнадцати лет: она устроилась преподавателем, будучи студенткой педагогического училища. За 25 лет Елена Немцова выпустила несколько поколений начальной школы. Но из-за бюрократических нюансов женщина не может претендовать на льготную пенсию: два года совмещения работы преподавателя и заведующего учебной частью ей не засчитали. С похожей ситуацией столкнулись и её коллеги.
«Обидно мне показалось. Сейчас дети, которые в восьмом классе учатся — получается, что я с ними работала два года, вложила в них душу, а оказалось, что я фантом, меня нет. Мне не засчитали это в стаже», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» преподаватель.
В современной школе учителей не хватает: сказываются маленькие зарплаты и большая нагрузка. Работу преподавателя и административную деятельность педагоги совмещают не от хорошей жизни: их вынуждают к этому обстоятельства.
«Проблема эта возникла не только у меня. Я разговаривала со многими завучами Хабаровска — она действительно существует. Есть люди, которые работали на полставки по восемь, по десять лет. И их эта работа ушла в никуда», — поделилась Елена Немцова.
В реальности — это известно всем — быть завучем лишь частично невозможно. Но пенсионное законодательство учитывает только запись в трудовой книжке, а там чёрным по белому написано: половина ставки.
«Когда человек претендует на досрочную пенсию за педагогическую деятельность, он может занимать ставку завуча — заместителя директора по учебно-воспитательной части, и иметь право на пенсию, работая в этой должности только на полную ставку», — объяснила начальник управления организации назначения выплаты пенсий отделения ПФР по Хабаровскому краю Елена Андрусенко.
Два года работы за двоих для Елены Немцовой оказались потерянными. Сегодня она, наученная горьким опытом, работает завучем на полной ставке, но уже по документам, а также ведёт классное руководство в начальной школе. Льготную пенсию в ближайшее время она не получит.