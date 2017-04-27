Александр Ролик: Совет законодателей помогает нам объединить усилия

«Коллеги поддержали ряд наших предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства, которые мы направили в комиссию. В частности, Законодательное Собрание Приморского края вышло с инициативой законодательно установить обязанность лиц, претендующих на замещение государственных должностей, представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такую же обязанность мы предлагаем установить и для руководителей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации и лиц, претендующих на эти должности. Есть ещё ряд предложений, которые, мы надеемся, найдут своё отражение при корректировке антикоррупционного законодательства», - отметил Александр Ролик.