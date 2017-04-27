Александр Ролик: Совет законодателей помогает нам объединить усилия

Posted 27 апреля 2017, 03:50
Published 27 апреля 2017, 03:50
Modified 17 августа 2022, 09:22
Updated 17 августа 2022, 09:22
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик принял участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Мероприятие, приуроченное ко Дню российского парламентаризма, прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. В работе заседания региональных парламентариев приняли участие президент Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Законодатели обсудили темы совершенствования законодательства в сферах противодействия коррупции, регулирования торговой деятельности и импортозамещения, упорядочивания полномочий органов местного самоуправления, а также вопросы организации детского летнего отдыха.
Президент страны Владимир Путин, поздравляя парламентариев с профессиональным праздником, отметил, что в России действует устойчивая система, активно работают органы законодательной и представительной власти всех уровней.
«Владимир Владимирович подчеркнул, что в обществе утверждается уважение к парламентской деятельности, - рассказал Александр Ролик. – Особо он отметил важность работы органов законодательной и представительной власти на местах, в регионах. Совет законодателей помогает нам объединить усилия, обменяться опытом и лучшими наработками. Совместно мы имеем возможность продвигать законодательные инициативы, которые касаются не только одного субъекта, а сразу нескольких регионов. Это особенно актуально для нас – дальневосточников».
Кроме того, председатель ЗС Приморья принял участие в заседании комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции. Центральным вопросом стала тема организационных и правовых проблем, возникающих в ходе реализации антикоррупционной политики в субъектах РФ.
«Коллеги поддержали ряд наших предложений по совершенствованию антикоррупционного законодательства, которые мы направили в комиссию. В частности, Законодательное Собрание Приморского края вышло с инициативой законодательно установить обязанность лиц, претендующих на замещение государственных должностей, представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Такую же обязанность мы предлагаем установить и для руководителей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации и лиц, претендующих на эти должности. Есть ещё ряд предложений, которые, мы надеемся, найдут своё отражение при корректировке антикоррупционного законодательства», - отметил Александр Ролик.
Ещё одной темой для обсуждения стал вопрос законодательного обеспечения охраны здоровья детей. Александр Ролик, будучи координатором проекта «России важен каждый ребёнок» в Приморье, рассказал, что в 2017 году в Приморье отдохнёт 192 177 детей. При этом в 182 568 случаях отдых придётся на летнее время. На эти цели предусмотрено 249 миллионов рублей.