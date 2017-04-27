Батареи в хабаровских квартирах остынут 2 мая

Posted 27 апреля 2017, 04:25
Published 27 апреля 2017, 04:25
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Отопительный сезон в краевой столице завершится 2 мая. Решение об отключении тепла в батареях хабаровчан принял глава городской администрации Александр Соколов.
«По постановлению мэра от 26 апреля об окончании отопительного сезона отключаем отопление в городе 2 мая. Тепло отключат везде. У нас есть только график подключений, потому дать тепло всем сразу невозможно, а для отключения этого не нужно, отключить систему легче и быстрее», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Иван Соловьёв.
Чиновник отметил, что ТСЖ сами могут принимать решение об отключении и сделать это раньше. Однако официальная дата завершения отопительного сезона в городе одна.
Ранее агентство писало, что в городе начались ремонтные работы на теплосетях. Из-за этого во многих домах нет горячей воды. До 19 мая в краевой столице продлятся испытания трубопроводов. На ТЭЦ-1 завершились гидравлические испытания, 28 апреля закончатся исследования тепловых потерь. В зоне ТЭЦ-2 работы пройдут с 10 по 12 мая. На теплосетях зоны ТЭЦ-3 сначала с 2 по 6 мая специалисты определят тепловые потери, а затем с 15 по 19 мая организуют гидравлические испытания.