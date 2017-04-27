Батареи в хабаровских квартирах остынут 2 мая

Ранее агентство писало, что в городе начались ремонтные работы на теплосетях. Из-за этого во многих домах нет горячей воды. До 19 мая в краевой столице продлятся испытания трубопроводов. На ТЭЦ-1 завершились гидравлические испытания, 28 апреля закончатся исследования тепловых потерь. В зоне ТЭЦ-2 работы пройдут с 10 по 12 мая. На теплосетях зоны ТЭЦ-3 сначала с 2 по 6 мая специалисты определят тепловые потери, а затем с 15 по 19 мая организуют гидравлические испытания.