«Девочка с чайками» из Владивостока предпочитает абстракцию

«Это пейзаж, выполненный в технике стилизованная графика. Вообще мне нравятся работы с абстрактными темами: такие как выбор, ожидание. Кроме того, я с рождения живу во Владивостоке, и мне хотелось нарисовать именно Приморский край. Было почему-то конкретное видение, что на заднем плане вид с маяка на Эгершельд. Не знаю, точно или нет, но я представляла именно это место – мне хотелось передать атмосферу города», - поделилась обладательница гран-при.