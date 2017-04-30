«Девочка с чайками» из Владивостока предпочитает абстракцию

Posted 30 апреля 2017, 07:35
Published 30 апреля 2017, 07:35
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
В апреле наиболее крупным культурным событием для приморцев стал международный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна». Впервые за свою 26-летнюю историю он был тематическим - о весне, море, пробуждающейся природе. Также впервые он объединил два вида творчества - музыку и живопись, поэтому соорганизатором ежегодного мероприятия стала Приморская картинная галерея. На конкурс в рамках фестиваля поступило более 100 работ юных художников от 6 до 17 лет, а гран-при завоевала Ксения Поседелова из детской школы искусств № 1 города Владивостока.
Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Ксения рассказала, что ей 16 лет, заканчивает 10 класс обычной средней школы и готовится к выпускному в «художке». Вместе с преподавателем Татьяной Погребняк она представила на региональный конкурс «Дальневосточная весна» работу «Ожидание».
«Это пейзаж, выполненный в технике стилизованная графика. Вообще мне нравятся работы с абстрактными темами: такие как выбор, ожидание. Кроме того, я с рождения живу во Владивостоке, и мне хотелось нарисовать именно Приморский край. Было почему-то конкретное видение, что на заднем плане вид с маяка на Эгершельд. Не знаю, точно или нет, но я представляла именно это место – мне хотелось передать атмосферу города», - поделилась обладательница гран-при.
Во время фестиваля она побывала на концерте юных приморских виртуозов. «Понравилось - очень талантливые дети. Вообще, кроме любимых художников, Матисса и Сезана, у меня есть и любимые композиторы - Чайковский и Прокофьев», - продолжила Ксения.
При этом, отвечая на вопрос, собирается ли стать профессиональным художником, собеседница призналась: «Я хочу заниматься, развиваться в этом плане, но больше как хобби - параллельно с другой деятельностью. Собираюсь работать переводчиком с китайского языка».
Ранее в интервью «Восток-Медиа» директор Приморской краевой картинной галереи, член оргкомитета фестиваля «Дальневосточная весна» Алёна Даценко отметила: «Всем запомнились эти чайки, море, и члены жюри сошлись в том, что рисунок Ксении отличается оригинальностью, какой-то такой окрылённостью, свободой и в то же время передаёт энергетику нашего города, Владивостока».
Из 100 присланных на конкурс работ 17 вышли в финал и попали в отдельный каталог. Также они были выставлены в фойе краевой филармонии, и их оценили зрители во время фестиваля.