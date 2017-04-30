vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля 2017, 07:35

Published 30 апреля 2017, 07:35

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

«Девочка с чайками» из Владивостока предпочитает абстракцию

30 апреля 2017, 07:35
Сюжет
Фестивальное Приморье
Победительница «Дальневосточной весны» рассказала о себе РИА «Восток-Медиа»

В апреле наиболее крупным культурным событием для приморцев стал международный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна». Впервые за свою 26-летнюю историю он был тематическим - о весне, море, пробуждающейся природе. Также впервые он объединил два вида творчества - музыку и живопись, поэтому соорганизатором ежегодного мероприятия стала Приморская картинная галерея. На конкурс в рамках фестиваля поступило более 100 работ юных художников от 6 до 17 лет, а гран-при завоевала Ксения Поседелова из детской школы искусств № 1 города Владивостока.

Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Ксения рассказала, что ей 16 лет, заканчивает 10 класс обычной средней школы и готовится к выпускному в «художке». Вместе с преподавателем Татьяной Погребняк она представила на региональный конкурс «Дальневосточная весна» работу «Ожидание».

«Это пейзаж, выполненный в технике стилизованная графика. Вообще мне нравятся работы с абстрактными темами: такие как выбор, ожидание. Кроме того, я с рождения живу во Владивостоке, и мне хотелось нарисовать именно Приморский край. Было почему-то конкретное видение, что на заднем плане вид с маяка на Эгершельд. Не знаю, точно или нет, но я представляла именно это место – мне хотелось передать атмосферу города», - поделилась обладательница гран-при.

Во время фестиваля она побывала на концерте юных приморских виртуозов. «Понравилось - очень талантливые дети. Вообще, кроме любимых художников, Матисса и Сезана, у меня есть и любимые композиторы - Чайковский и Прокофьев», - продолжила Ксения.

При этом, отвечая на вопрос, собирается ли стать профессиональным художником, собеседница призналась: «Я хочу заниматься, развиваться в этом плане, но больше как хобби - параллельно с другой деятельностью. Собираюсь работать переводчиком с китайского языка».

Ранее в интервью «Восток-Медиа» директор Приморской краевой картинной галереи, член оргкомитета фестиваля «Дальневосточная весна» Алёна Даценко отметила: «Всем запомнились эти чайки, море, и члены жюри сошлись в том, что рисунок Ксении отличается оригинальностью, какой-то такой окрылённостью, свободой и в то же время передаёт энергетику нашего города, Владивостока».

Из 100 присланных на конкурс работ 17 вышли в финал и попали в отдельный каталог. Также они были выставлены в фойе краевой филармонии, и их оценили зрители во время фестиваля.

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Фестивальное Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика