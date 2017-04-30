В Приморье открыт призыв общественных наблюдателей за ЕГЭ

Стать общественными наблюдателями на государственных экзаменах для выпускников 9-х и 11-х классов могут представители государственных органов законодательной власти, попечительских советов и родительских комитетов школ, общественных объединений и организаций, а также журналисты. Однако при этом нельзя получить доступ в пункт проведения экзамена, где экзаменуются родственники наблюдателей. Учителей не допустят наблюдать за экзаменами в их школах, а также не позволят участвовать в рассмотрении апелляций по предмету, который они ведут.