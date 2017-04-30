В Приморье открыт призыв общественных наблюдателей за ЕГЭ

Posted 30 апреля 2017, 05:06
Published 30 апреля 2017, 05:06
Modified 17 сентября 2022, 14:31
Updated 17 сентября 2022, 14:31
На днях Приморский краевой институт развития образования опубликовал приглашение ко всем желающим стать общественными наблюдателями при проведении ГИА и ЕГЭ. При этом действуют определённые правила и ограничения.
Стать общественными наблюдателями на государственных экзаменах для выпускников 9-х и 11-х классов могут представители государственных органов законодательной власти, попечительских советов и родительских комитетов школ, общественных объединений и организаций, а также журналисты. Однако при этом нельзя получить доступ в пункт проведения экзамена, где экзаменуются родственники наблюдателей. Учителей не допустят наблюдать за экзаменами в их школах, а также не позволят участвовать в рассмотрении апелляций по предмету, который они ведут.
Общественный наблюдатель имеет право при замеченных нарушениях составить акт о них и в тот же день направить его в государственную экзаменационную комиссию края либо в департамент образования и науки Приморья. В целом институт общественного наблюдения за процедурой проведения госэкзаменов признан эффективным методом повышения открытости и прозрачности выпускной аттестации школьников. Тем, кто готов стать наблюдателями, предстоит получить соответствующую аккредитацию – это будут удостоверения. Подробную информацию о правилах общественного наблюдения можно найти на сайте «Подготовка общественных наблюдателей к участию в процедурах ЕГЭ И ОГЭ (2017 год)».