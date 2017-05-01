В преддверии Дня Победы хабаровские школьники встали на Вахту памяти

Posted 1 мая 2017, 05:50
Published 1 мая 2017, 05:50
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Участники школьных церемониальных отрядов хабаровских учебных заведений сегодня, 1 мая, встали почётным караулом возле Вечного огня. С раннего утра на Вахту памяти в преддверии 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны заступили учащиеся многопрофильного лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады. В последующие дни они передадут её другим учебным заведениям. Все они — участники смотра-конкурса среди церемониальных отрядов.
«У нас каждый раз идёт отбор в начале учебного года — по возрасту, по росту и другим критериям. В частности, учитывается активность детей в работе и учёбе. Конкуренция за место в отряде почётного караула очень большая, ребята сильно хотят попасть в него — это большая честь. Мы к этому их готовим, поскольку у нас в лицее хорошо развито патриотическое воспитание. У нас эти же ребята участвуют в поисковом клубе «Исследователь» — там мы, в частности, восстанавливаем историю 202-й воздушно-десантной бригады, в честь которой назван наш лицей», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора лицея по воспитательной работе Ольга Евстратенко.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году в День Победы Вахту памяти на посту № 1 — возле Вечного огня несли воспитанники хабаровской кадетской школы № 1 имени Ушакова. Они удостоились этой чести по результатам смотра-конкурса. Среди команд почётного караула, которые борются за это право, он проводится ежегодно. В этом году в смотре состязались 13 коллективов, и «ушаковцы» снова завоевали победу.
Второе место жюри присудило Военно-морскому лицею имени адмирала Сергеева. Им досталось право стоять в почетном карауле у Вечного огня 2 сентября — в день окончания Второй мировой войны. В день начала Великой Отечественной войны — 22 июня — Вахту памяти будет нести церемониальный отряд хабаровской средней школы № 63. Остальные участники на протяжении текущей недели будут сменять друг друга возле Вечного огня.
Также в преддверии 9 мая волонтёры Центра патриотического воспитания приступили к раздаче георгиевских ленточек. Вместе с символом Победы они вручают горожанам памятки о том, как её правильно носить. Всего в крае планируют раздать более 100 тысяч лент.