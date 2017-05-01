В преддверии Дня Победы хабаровские школьники встали на Вахту памяти

«У нас каждый раз идёт отбор в начале учебного года — по возрасту, по росту и другим критериям. В частности, учитывается активность детей в работе и учёбе. Конкуренция за место в отряде почётного караула очень большая, ребята сильно хотят попасть в него — это большая честь. Мы к этому их готовим, поскольку у нас в лицее хорошо развито патриотическое воспитание. У нас эти же ребята участвуют в поисковом клубе «Исследователь» — там мы, в частности, восстанавливаем историю 202-й воздушно-десантной бригады, в честь которой назван наш лицей», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора лицея по воспитательной работе Ольга Евстратенко.