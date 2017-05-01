Во Владивостоке за неделю полиция выявила пять нелегальных парковок

За прошедшую неделю полицейские Владивостока проверили деятельность парковок, расположенных на улицах Невельского, Окатовая, Луговая и Адмирала Кузнецова. Оказалось, что в пяти местах люди обустроили стоянку и работали без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В отношении них стражи закона составили протоколы и направили материалы проверок в мировые суды для принятия решения.