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Posted 1 мая 2017, 02:40

Published 1 мая 2017, 02:40

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Во Владивостоке за неделю полиция выявила пять нелегальных парковок

1 мая 2017, 02:40
Сюжет
Мвд
Больше половины организаторов такого бизнеса — иностранцы

За прошедшую неделю полицейские Владивостока проверили деятельность парковок, расположенных на улицах Невельского, Окатовая, Луговая и Адмирала Кузнецова. Оказалось, что в пяти местах люди обустроили стоянку и работали без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В отношении них стражи закона составили протоколы и направили материалы проверок в мировые суды для принятия решения.

Активную помощь полиции, как отметили в пресс-службе регионального управления МВД, оказывают сами жители Владивостока. Так, благодаря полученной от них информации, с начала 2017 года в отношении организаторов и сотрудников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 88 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан — 46.

Как писало РИА «Восток-Медиа», рейды по нелегальным парковщикам в приморской столице проходят регулярно. При этом сотрудники ведомства не перестают напоминать местным жителям, что взимание платы на таких автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного авто.

#Илья Андреев#Новости#Общество#Мвд#Авто
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