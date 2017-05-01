Вячеслав Шпорт: сегодня мы сделали хорошее дело

Posted 1 мая 2017, 00:20
Published 1 мая 2017, 00:20
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
В Хабаровском крае продолжаются весенние мероприятия по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов. Общекраевой субботник состоялся 29 апреля. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ему предшествовал городской, в ходе которого жители краевой столицы очистили от мусора почти 1500 дворов. Несмотря на это, люди снова активно поддержали «генеральную уборку».
Участие в акции приняли представители местных средств массовой информации. В формате медиа-субботника они трудятся второй год подряд. На этот раз журналисты и редакторы убрали территорию возле универсального спортивного комплекса стадиона имени Ленина. Всего к экологической акции присоединились более 40 сотрудников СМИ.
Вместе с ними участие в высадке деревьев принял губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Всего в парковой зоне главной набережной города появилось 20 новых саженцев дальневосточного кедра. По предложению Вячеслава Шпорта место традиционного проведения медиа-субботника решено назвать «аллеей журналистов».
«Сегодня мы сделали хорошее дело. Высадив новые деревья, мы тем самым внесли свой посильный вклад в защиту окружающей среды на территории Хабаровского края. Каждый участник такой акции помогает сберечь нашу уникальную природу. А в Год экологии это становится особенно актуально», — отметил губернатор.
Как уточнили в пресс-службе правительства края, в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне особое внимание на субботнике уделили благоустройству мест воинских захоронений, обелисков и мемориалов. Волонтеров и коммунальные предприятия региона отремонтировали памятники и очистили территории памятных мест.