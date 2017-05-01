Вячеслав Шпорт: сегодня мы сделали хорошее дело

В Хабаровском крае продолжаются весенние мероприятия по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов. Общекраевой субботник состоялся 29 апреля. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ему предшествовал городской, в ходе которого жители краевой столицы очистили от мусора почти 1500 дворов. Несмотря на это, люди снова активно поддержали «генеральную уборку».