Александр Ролик: «Историческая память» – важный урок патриотизма

Posted 2 мая 2017, 03:16
Published 2 мая 2017, 03:16
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Накануне празднования 72-й годовщины Победы председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик в рамках акции «Историческая память» принял участие в субботнике у мемориалов воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В посёлке Тавричанка Надеждинского района Александр Ролик принял участие в субботнике у памятника воинам-шахтёрам, погибшим в годы войны. Спикер краевого парламента, активисты партии «Единая Россия», местная молодёжь и школьники убрали территорию, прилегающую к монументу, посадили деревья, покрасили и побелили конструктивные детали памятника.
«Я уже несколько лет шефствую над памятником шахтёрам, павшим на войне, – рассказал Александр Ролик. – С годами он пришёл в упадок, и было необходимо провести капитальный ремонт монумента. Поэтому два года назад мы вместе с руководством посёлка Тавричанка и Надеждинского района с участием общественности провели необходимые работы. Установили памятные плиты с именами шахтёров Тавричанки, которые не вернулись с войны. И каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы покрасить, побелить, привести в порядок прилегающую территорию. Сегодня высадили саженцы. Самое главное, что в этих мероприятиях принимают участие молодёжь и школьники. Для них это важный урок патриотического воспитания».
Ученики местной школы, принимавшие участие в субботнике, рассказали, что перед Днём Победы обязательно приходят к памятнику землякам, павшим во время Великой Отечественной войны, и приводят его в порядок.
«Ветераны подарили нам жизнь, спасибо им за возможность мирно жить и учиться, – сказала ученица 7-го класса школы № 5 посёлка Тавричанка Валерия Дроздюк. – Нужно гордиться тем, что наши предки победили фашизм, и обязательно заботиться о памятниках, посвящённых войне».
После субботника Александр Ролик встретился с представителями совета ветеранов посёлка Тавричанка. Речь шла о тех проблемах, которые сегодня волнуют людей старшего поколения, это медицинское обеспечение, вопросы ЖКХ и социально-экономического развития Надеждинского района.
В этот же день в городе Артёме председатель Законодательного собрания принял участие в субботнике у мемориала морских лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятия высадили саженцы кедра.
«В парке авиаторов мы посадили деревья, чтобы это место стало привлекательным для жителей города, чтобы сюда можно было прийти с детьми, внуками, чтобы можно было встречаться с ветеранами и вспоминать события, которые произошли 72 года назад», – сказал Александр Ролик.
Кроме того, председатель приморского парламента встретился с ветеранами Артёма и обсудил с ними многие насущные вопросы жизни города и края.
Проект «Историческая память» реализуется с 2013 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и при поддержке партии «Единая Россия». За это время участники акции привели в порядок около 500 памятников, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. Часть из них – объекты культурного наследия: мемориальные комплексы, монументы, братские и одиночные захоронения.