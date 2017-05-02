Александр Ролик: «Историческая память» – важный урок патриотизма

«Я уже несколько лет шефствую над памятником шахтёрам, павшим на войне, – рассказал Александр Ролик. – С годами он пришёл в упадок, и было необходимо провести капитальный ремонт монумента. Поэтому два года назад мы вместе с руководством посёлка Тавричанка и Надеждинского района с участием общественности провели необходимые работы. Установили памятные плиты с именами шахтёров Тавричанки, которые не вернулись с войны. И каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы покрасить, побелить, привести в порядок прилегающую территорию. Сегодня высадили саженцы. Самое главное, что в этих мероприятиях принимают участие молодёжь и школьники. Для них это важный урок патриотического воспитания».