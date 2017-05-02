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Posted 1 мая 2017, 23:32

Published 1 мая 2017, 23:32

Modified 17 сентября 2022, 14:31

Updated 17 сентября 2022, 14:31

На Дальнем Востоке «дети войны» весь май могут летать бесплатно

1 мая 2017, 23:32
Акция распространяется на собственные рейсы «Авроры» на Сахалине и в Приморье

Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», расширяет список категорий граждан, имеющих право на бесплатный перелёт в рамках акции в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая проходит с 1 по 31 мая 2017 года.

Теперь правом бесплатного перелёта на рейсах авиакомпании могут воспользоваться не только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, но и «дети войны». К данной категории относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1923 по 3 сентября 1945 года. Каждый участник праздничной акции также имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего. Перевозка и оформление льготных билетов в рамках данной акции продлятся с 1 по 31 мая 2017 года.

Акция в полном объёме распространяется на собственные рейсы Авиакомпании «Аврора» по следующим маршрутам:

Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский,

Южно-Сахалинск – Благовещенск,

Владивосток – Комсомольск-на-Амуре,

Владивосток - Благовещенск,

Петропавловск-Камчатский – Магадан,

Хабаровск - Благовещенск,

Хабаровск – Тында,

Хабаровск – Оха,

Хабаровск – Ноглики,

Хабаровск – Шахтёрск, а также на всех рейсах внутри Сахалинской области и в Приморском крае.

Справки и информацию можно получить по телефонной линии контакт-центра: 8-800-250-4988, а также в офисах продаж «Авроры» и «Аэрофлота».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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