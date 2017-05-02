На Дальнем Востоке «дети войны» весь май могут летать бесплатно

Posted 1 мая 2017, 23:32
Published 1 мая 2017, 23:32
Modified 17 сентября 2022, 14:31
Updated 17 сентября 2022, 14:31
Авиакомпания «Аврора», входящая в группу компаний «Аэрофлот», расширяет список категорий граждан, имеющих право на бесплатный перелёт в рамках акции в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая проходит с 1 по 31 мая 2017 года.
Теперь правом бесплатного перелёта на рейсах авиакомпании могут воспользоваться не только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, но и «дети войны». К данной категории относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1923 по 3 сентября 1945 года. Каждый участник праздничной акции также имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего. Перевозка и оформление льготных билетов в рамках данной акции продлятся с 1 по 31 мая 2017 года.
Акция в полном объёме распространяется на собственные рейсы Авиакомпании «Аврора» по следующим маршрутам:
Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский,
Южно-Сахалинск – Благовещенск,
Владивосток – Комсомольск-на-Амуре,
Владивосток - Благовещенск,
Петропавловск-Камчатский – Магадан,
Хабаровск - Благовещенск,
Хабаровск – Тында,
Хабаровск – Оха,
Хабаровск – Ноглики,
Хабаровск – Шахтёрск, а также на всех рейсах внутри Сахалинской области и в Приморском крае.
Справки и информацию можно получить по телефонной линии контакт-центра: 8-800-250-4988, а также в офисах продаж «Авроры» и «Аэрофлота».