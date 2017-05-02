На Дальнем Востоке «дети войны» весь май могут летать бесплатно

Теперь правом бесплатного перелёта на рейсах авиакомпании могут воспользоваться не только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, но и «дети войны». К данной категории относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1923 по 3 сентября 1945 года. Каждый участник праздничной акции также имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего. Перевозка и оформление льготных билетов в рамках данной акции продлятся с 1 по 31 мая 2017 года.