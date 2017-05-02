В Хабаровске запустили прокат средств реабилитации для инвалидов и пожилых

В Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов открыли пункт проката спецсредств. Воспользоваться его услугами могут не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и пожилые граждане. Всего в учреждении ежегодно внедряют не меньше четырёх нововведений, которые способствуют улучшению здоровья.