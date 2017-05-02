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Posted 2 мая 2017, 00:00

Published 2 мая 2017, 00:00

Modified 17 августа 2022, 09:16

Updated 17 августа 2022, 09:16

В Хабаровске запустили прокат средств реабилитации для инвалидов и пожилых

2 мая 2017, 00:00
Сюжет
Инвалиды
В ближайшее время для клиентов учреждения начнут ходить автобусы

В Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов открыли пункт проката спецсредств. Воспользоваться его услугами могут не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и пожилые граждане. Всего в учреждении ежегодно внедряют не меньше четырёх нововведений, которые способствуют улучшению здоровья.

«На базе данного отделения у нас открыт пункт проката — это предоставление реабилитационных средств во временное пользование, пока граждане не обеспечены этими средствами реабилитациями», — объяснила корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» директор центра социальной реабилитации для инвалидов Лилия Чернокоз.

Жительница посёлка Солнечный Галина Дмитриева в стенах центра находится уже 10 лет. В начале этого срока ей было трудно передвигаться, врачи тогда поставили инвалидность. Но занятия физкультурой дали свои результаты.

«Они очень требовательны. И мы отсюда уже уходим подготовленными домой. В нас вселили веру, что мы сильные, что мы можем», — поделилась Галина Дмитриева.

Каждый год помощь в центре реабилитации получают до тысячи человек по всему краю. Улучшить своё здоровье могут люди с проблемами зрения, слуха, речи, нарушениями работы опорно-двигательного аппарата.

«Нам приходится составлять программу, учитывая основное заболевание, сопутствующее заболевание, чтобы максимально улучшить его двигательные, физические возможности. Соответственно, и психоэмоциональный фон у них улучшается. Желание жить, желание двигаться», — рассказала заведующая отделением адаптивной физической культуры Хабаровского центра социальной реабилитации для инвалидов Галина Косицына.

В ближайшее время на базе учреждения планируют организовать транспортные перевозки специализированным автобусом до учреждения и обратно. Услугой смогут воспользоваться клиенты из Хабаровска на период прохождения реабилитации.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Инвалиды#Инвалиды-колясочники#Пожилые люди
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