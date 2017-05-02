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Posted 1 мая 2017, 23:00

Published 1 мая 2017, 23:00

Modified 17 сентября 2022, 14:31

Updated 17 сентября 2022, 14:31

В поисках работы хабаровчане не доверяют газетам и центрам занятости

1 мая 2017, 23:00
Сюжет
Трудоустройство
Горожане предпочитают выбирать вакансии на сайтах или по советам знакомых

Жители дальневосточной столицы считают, что решать вопрос трудоустройства лучше всего при помощи специализированных сайтов по поиску работы. Также значительная часть горожан привлекает для этого своих друзей и знакомых. Такие выводы сделали эксперты сайта Зарплата.ру, проанализировав результаты интернет-опроса.

Из 945 хабаровчан, которые приняли участие в исследовании, 59 % считают веб-ресурсы с объявлениями о свободных вакансиях самым эффективным способом быстро найти работу. Положительный результат, по мнению 35 %, принесёт «разведка» через родственников, знакомых или друзей. Довериться центрам занятости готовы 3 % горожан, а ещё 1 % устраивает поиск по газетным объявлениям.

Почти половина респондентов — 48 % — признались, что во время поиска работы переживают и волнуются. У каждого шестого жителя Хабаровска этот процесс вызывает сильный стресс. Почти треть опрошенных спокойно относятся к смене рабочего места, 5 % испытывают приятное волнение, а еще 3 % полны сил и вдохновения.

Исследователи выяснили, какие причины заставляют хабаровчан переживать сильнее всего во время поиска работы. Около 45 % жителей города тревожатся из-за низких зарплат, указанных в интересных для них вакансиях. Ещё 28 % сетуют на малое количество предложений. Четверть опрошенных опасаются столкнуться с мошенниками, а каждый десятый волнуется, что не сможет влиться в новый коллектив. Примерно 40 % жителей Хабаровска переживают, что слишком долго не могут найти работу, а 28 % боятся, что их уже вообще никуда не возьмут.

Любопытно, что 18 % опрошенных начали испытывать волнение ещё до начала поиска работы, а в процессе их неуверенность стала только больше. Большинство респондентов — 43 % — начали переживать, как только приступили к просмотру вакансий.

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#Анна Ленская#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Трудоустройство#Работа#Работодатели
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