В поисках работы хабаровчане не доверяют газетам и центрам занятости

Исследователи выяснили, какие причины заставляют хабаровчан переживать сильнее всего во время поиска работы. Около 45 % жителей города тревожатся из-за низких зарплат, указанных в интересных для них вакансиях. Ещё 28 % сетуют на малое количество предложений. Четверть опрошенных опасаются столкнуться с мошенниками, а каждый десятый волнуется, что не сможет влиться в новый коллектив. Примерно 40 % жителей Хабаровска переживают, что слишком долго не могут найти работу, а 28 % боятся, что их уже вообще никуда не возьмут.