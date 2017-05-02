В поисках работы хабаровчане не доверяют газетам и центрам занятости

Posted 1 мая 2017, 23:00
Published 1 мая 2017, 23:00
Modified 17 сентября 2022, 14:31
Updated 17 сентября 2022, 14:31
Жители дальневосточной столицы считают, что решать вопрос трудоустройства лучше всего при помощи специализированных сайтов по поиску работы. Также значительная часть горожан привлекает для этого своих друзей и знакомых. Такие выводы сделали эксперты сайта Зарплата.ру, проанализировав результаты интернет-опроса.
Из 945 хабаровчан, которые приняли участие в исследовании, 59 % считают веб-ресурсы с объявлениями о свободных вакансиях самым эффективным способом быстро найти работу. Положительный результат, по мнению 35 %, принесёт «разведка» через родственников, знакомых или друзей. Довериться центрам занятости готовы 3 % горожан, а ещё 1 % устраивает поиск по газетным объявлениям.
Почти половина респондентов — 48 % — признались, что во время поиска работы переживают и волнуются. У каждого шестого жителя Хабаровска этот процесс вызывает сильный стресс. Почти треть опрошенных спокойно относятся к смене рабочего места, 5 % испытывают приятное волнение, а еще 3 % полны сил и вдохновения.
Исследователи выяснили, какие причины заставляют хабаровчан переживать сильнее всего во время поиска работы. Около 45 % жителей города тревожатся из-за низких зарплат, указанных в интересных для них вакансиях. Ещё 28 % сетуют на малое количество предложений. Четверть опрошенных опасаются столкнуться с мошенниками, а каждый десятый волнуется, что не сможет влиться в новый коллектив. Примерно 40 % жителей Хабаровска переживают, что слишком долго не могут найти работу, а 28 % боятся, что их уже вообще никуда не возьмут.
Любопытно, что 18 % опрошенных начали испытывать волнение ещё до начала поиска работы, а в процессе их неуверенность стала только больше. Большинство респондентов — 43 % — начали переживать, как только приступили к просмотру вакансий.