Абрамович купит торговый порт в Приморье за 354 миллиона долларов

Находкинский порт - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России, соединённый с любой точкой Евроазиатского континента железнодорожной магистралью, обслуживающей грузопоток между Азией и Европой. ЕВРАЗ приобрёл 91 % акций порта в 2003 году, а в 2007-м выкупил оставшуюся часть. Возможности порта позволяют выгружать до 500 вагонов с разными грузами в сутки. По итогам 2016 года общий грузооборот порта составил около 10 миллионов тонн груза.