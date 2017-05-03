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Posted 3 мая 2017, 08:30

Published 3 мая 2017, 08:30

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Абрамович купит торговый порт в Приморье за 354 миллиона долларов

3 мая 2017, 08:30
Олигарх продолжит угольное дело

Роман Абрамович купит порт в Приморье. Компания ЕВРАЗ заявила о продаже Находкинского морского торгового порта структуре миллиардера Lanebrook Limited, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о заключении соглашения появилась на официальном сайте ЕВРАЗа. Evraz plc (Evraz, Evraz Group) является международной вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и ЮАР. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.

ЕВРАЗ продаёт 100 % акционерного капитала Находкинского порта своему основному акционеру Lanebrook Limited за 354,4 миллиона долларов США. В рамках этой же сделки компания и Находкинский порт также заключили соглашение о перевалке грузов, в соответствии с которым ЕВРАЗ обязуется поставлять, а Находкинский порт обрабатывать грузы (уголь и металлы) в течение 5 лет.

Вознаграждение в размере 354,4 миллиона долларов США включает стоимость акций Находкинского порта размером 339,7 миллиона долларов США, сумму погашения долга и выплат дивидендов компании. Чистыми поступлениями ЕВРАЗ получит 295 миллионов долларов.

Предполагается, что 23 мая 2017 года независимые акционеры компании на общем собрании одобрят сделку и уже 15 июня она будет закрыта.

По словам члена совета директоров ЕВРАЗа Майкла Пита, независимые члены совета директоров ЕВРАЗа единогласно считают, что продажа Находкинского порта стратегически обоснована и позволит получить выгоду от продажи порта, при этом сохраняя мощности по обработке грузов компании на ближайшие пять лет.

Lanebrook Ltd. – это инвестиционная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр 16 марта 2006-го бенефициарами (получатель денежных платежей (дохода) согласно составленному договору или долговому документу – прим. ред.) являются Роман Абрамович (31,03 %), Александр Абрамов (21,38 %), Александр Фролов (10,68 %), Евгений Швидлер (3,09 %).

Находкинский порт - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России, соединённый с любой точкой Евроазиатского континента железнодорожной магистралью, обслуживающей грузопоток между Азией и Европой. ЕВРАЗ приобрёл 91 % акций порта в 2003 году, а в 2007-м выкупил оставшуюся часть. Возможности порта позволяют выгружать до 500 вагонов с разными грузами в сутки. По итогам 2016 года общий грузооборот порта составил около 10 миллионов тонн груза.

Основными клиентами порта являются ЕВРАЗ и Сибуглемет. В 2016 году примерно 66 % обработанных портом грузов поставили компании ЕВРАЗа и 22 % - Сибуглемет. На 31 декабря 2016 года общая стоимость активов Находкинского порта составила около 50,33 миллиона долларов США, а чистая прибыль - 44,5 миллиона долларов США.

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