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Posted 3 мая 2017, 01:24

Published 3 мая 2017, 01:24

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Бойцы Росгвардии задержали в Приморье «ворошиловского стрелка»

3 мая 2017, 01:24
Сюжет
Происшествие
41-летний мужчина грозился застрелить односельчан

В посёлке Береговое бойцы Росгвардии обезвредили и доставили во Владивосток 41-летнего мужчину. Нарушитель угрожал односельчанам расправой с применением огнестрельного оружия, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Приморскому краю.

После того как в отдел полиции Хасанского района поступило сообщение о нарушении общественного порядка, на место происшествия немедленно выехали бойцы спецподразделений Росгвардии. Как стало известно стражам порядка, житель посёлка открыл во дворе своего дома беспорядочную стрельбу из боевого оружия и грозился применить его против своих соседей.

По прибытии в Береговое бойцы ОМОНа блокировали здание, в котором заперся «ворошиловский стрелок», а сотрудники спецназа потребовали выйти из помещения. Увидев вооружённых стражей порядка, мужчина добровольно капитулировал, а также выдал своё оружие – гладкоствольное ружьё 12-го калибра.

Нарушителя доставили в приморскую столицу для выяснения обстоятельств и принятия процессуального решения.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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