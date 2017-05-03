Бойцы Росгвардии задержали в Приморье «ворошиловского стрелка»

Posted 3 мая 2017, 01:24
Published 3 мая 2017, 01:24
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
В посёлке Береговое бойцы Росгвардии обезвредили и доставили во Владивосток 41-летнего мужчину. Нарушитель угрожал односельчанам расправой с применением огнестрельного оружия, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Приморскому краю.
После того как в отдел полиции Хасанского района поступило сообщение о нарушении общественного порядка, на место происшествия немедленно выехали бойцы спецподразделений Росгвардии. Как стало известно стражам порядка, житель посёлка открыл во дворе своего дома беспорядочную стрельбу из боевого оружия и грозился применить его против своих соседей.
По прибытии в Береговое бойцы ОМОНа блокировали здание, в котором заперся «ворошиловский стрелок», а сотрудники спецназа потребовали выйти из помещения. Увидев вооружённых стражей порядка, мужчина добровольно капитулировал, а также выдал своё оружие – гладкоствольное ружьё 12-го калибра.
Нарушителя доставили в приморскую столицу для выяснения обстоятельств и принятия процессуального решения.