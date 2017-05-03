Бойцы Росгвардии задержали в Приморье «ворошиловского стрелка»

После того как в отдел полиции Хасанского района поступило сообщение о нарушении общественного порядка, на место происшествия немедленно выехали бойцы спецподразделений Росгвардии. Как стало известно стражам порядка, житель посёлка открыл во дворе своего дома беспорядочную стрельбу из боевого оружия и грозился применить его против своих соседей.