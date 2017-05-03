Хабаровчанам дали возможность взять ипотеку по рекордной для города ставке

Posted 3 мая 2017, 05:00
Published 3 мая 2017, 05:00
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Ряд хабаровских застройщиков предложил местным жителям получить новое жильё, взяв ипотеку по ставке 8,4 % годовых. Сбербанк заключил договоры с несколькими компаниями в дальневосточной столице, которые предложили для этой рекордной по Хабаровску программе шесть объектов. Покупая жильё в этих зданиях, можно оформить кредит на текущих условиях до 31 мая.
«Дом должен быть строящимся, то есть ещё не сданным в эксплуатацию. Срок сдачи дома — не больше семи лет. После 31 мая список застройщиков расширится, изменятся некоторые условия для них, но на клиентах это никак не отразится — ставка в любом случае останется той же. Сейчас ни один банк города такую низкую ставку не даёт», — рассказала начальник управления по работе с партнёрами головного отделения ПАО Сбербанк по Хабаровскому краю Ольга Евсеева.
Объекты застройщиков, которые сейчас располагают возможностью кредитовать население по сниженной ставке, имеют максимальную степень готовности. Так, комплекс «Пионерский», над которым работает ООО «Фонд жилищного строительства», планируют сдать в эксплуатацию в конце 2017 — начале 2018 года. Горожане заключили договоры уже на 70 % квартир. Вблизи дома находятся три детских сада и несколько общеобразовательных школ. Помещения на первых этажах компания сдаёт для бизнесменов, застройщик ожидает увидеть там частные медицинские учреждения, общепит, аптеки и предприятия в других сферах. Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте застройщика.
«Здание каркасно-монолитное с навесным фасадом. На территории комплекса будут две парковки, детская площадка, спортивная площадка. Немаловажным было то, что, когда проектировали здания, учитывали, чтобы был красивый вид с Амура. Когда к нам в город гости приезжают, они первым делом видят наш объект — он уже сейчас возвышается вблизи береговой линии. Цена квадратного метра здесь начинается от 67 тысяч рублей», — поделился заместитель директора «Фонда жилищного строительства» Сергей Мазепа.
Группа компаний «Архстрой», также участвующая в программе, собирается сдать жилой дом «Корф» уже летом 2017 года. Строители уделили большое внимание безопасности. Так, на территорию комплекса могут въехать только автомобили жильцов, которые пускает на территорию автоматизированная система, считывающая номерной знак машины. Кроме того, застройщик планирует сам взять готовый объект в управление. Проектная декларация также размещена на сайте компании.
«По субсидированной ставке мы выделили определённый ряд квартир — это те, которые находятся в середине типового этажа. Таких квартир осталось порядка 18 штук. На них ценовой диапазон варьируется от 74 до 76 тысяч рублей за квадрат — это примерно 3 миллиона 500 тысяч рублей за жильё. Метраж у них — около 57 квадратных метров. Квартиры такого типа выходят и на восточную, и на западную сторону здания. Во всех квартирах дома предусмотрена возможность сделать перепланировку: несущих стен в квартирах нет», — сообщил коммерческий директор «Архстроя» Артём Трифонов.
В Хабаровске акция распространяется также на жилые комплексы «Восточный» и «Южный парк» (ООО «УИП ДВ»), «Культура» (ООО «Рациополис»), «Campo Verde» (ООО «Зелёное поле»), а также дом по улице Запарина (ООО «Реалстрой»).