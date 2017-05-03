Хабаровчанам дали возможность взять ипотеку по рекордной для города ставке

«Дом должен быть строящимся, то есть ещё не сданным в эксплуатацию. Срок сдачи дома — не больше семи лет. После 31 мая список застройщиков расширится, изменятся некоторые условия для них, но на клиентах это никак не отразится — ставка в любом случае останется той же. Сейчас ни один банк города такую низкую ставку не даёт», — рассказала начальник управления по работе с партнёрами головного отделения ПАО Сбербанк по Хабаровскому краю Ольга Евсеева.