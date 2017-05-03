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Posted 3 мая 2017, 01:20

Published 3 мая 2017, 01:20

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

К хабаровскому «СКА-Нефтянику» присоединился игрок «Старта»

3 мая 2017, 01:20
Сюжет
Спорт
«Армейцы» подписали нападающего Алексея Ничкова

Клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» заключил контракт с очередным новобранцем. Состав хабаровской команды пополнил 25-летний нападающий Алексей Ничков. Соглашение с нападающим рассчитано на один год.

Сезон 2016-2017 годов хоккеист провёл в нижегородском «Старте». Сыграл в 26 матчах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами, став лучшим бомбардиром команды.

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, Алексей Ничков — воспитанник кемеровской хоккейной школы, мастер спорта, чемпион мира среди юниоров. В чемпионатах страны провёл 109 матчей, в которых забил 69 мячей и сделал 16 результативных передач. Выступал за кемеровский «Кузбасс» в 2012-2016 годах и за нижегородский «Старт» в 2016-2017 годах.

Это не первое приобретение «СКА-Нефтяника». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что команду в новом сезоне усилят два полузащитника красноярского «Енисея» — Олег Толстихин и Денис Лапшин. Контракты с ними также рассчитаны на два года. Защищать ворота «СКА-Нефтяника» в новом сезоне будет Денис Рысев, а защита усилилась игроком сборной России Янисом Бефусом. Соглашения с этими игроками заключили на два года.

Новички пришли на замену нескольким игрокам «СКА-Нефтяника», с которыми клуб не стал продлевать контракты. Агентство писало, что команду покинули защитник Николай Мельников, полузащитники Денис Корев и Антон Шевцов, а также нападающий Кирилл Петровский. Помимо этого, за «кабанов» больше не будет выступать шведский легионер Эрик Сэфстрём: он принял решение вернуться домой.

После победы в чемпионате России главный тренер «армейцев» заявлял, что команде нужна свежая кровь, тем более, что «СКА-Нефтяник» намерен повторить успех и в следующем сезоне.

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