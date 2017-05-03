К хабаровскому «СКА-Нефтянику» присоединился игрок «Старта»

Новички пришли на замену нескольким игрокам «СКА-Нефтяника», с которыми клуб не стал продлевать контракты. Агентство писало, что команду покинули защитник Николай Мельников, полузащитники Денис Корев и Антон Шевцов, а также нападающий Кирилл Петровский. Помимо этого, за «кабанов» больше не будет выступать шведский легионер Эрик Сэфстрём: он принял решение вернуться домой.