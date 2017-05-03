Не заработали: в Хабаровском крае всё чаще отказывают в достойной пенсии

«Мы анализируем положение вещей и уже сегодня видим, что «молодые пенсионеры» получают низкую пенсию — и им мы назначаем доплату до прожиточного минимума. Это те люди, у которых в 90-е годы не было трудового стажа, не было легальных доходов. Не стоит забывать, что в итоге краевой бюджет получит дополнительную нагрузку — правда, мы всё же рассчитываем, что резкого всплеска в той связи не произойдёт. Понятно, что кто-то оказался в трудной жизненной ситуации. Но вместе с тем тогда существовала активная пропаганда, говорили о необходимости платить пенсионные взносы — но об этом мало кто думал. Люди жили сегодняшним днём, так что происходящее вполне закономерно», — Ирина Штепа, председатель постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению Законодательной Думы Хабаровского края.