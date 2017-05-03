Не заработали: в Хабаровском крае всё чаще отказывают в достойной пенсии

Posted 3 мая 2017, 06:00
Published 3 мая 2017, 06:00
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Введение системы индивидуальных пенсионных коэффициентов, более известных как пенсионные баллы, для многих жителей Хабаровского края приносит отнюдь не радостные плоды. Счёт граждан, которым отказывают в страховой части этих выплат, пока идёт на десятки, но эксперты уверены, что в ближайшие годы явление будет приобретать всё более массовый характер. Ужесточение требований, от которых зависит «достойная старость», накладывается на другой фактор: пенсионного возраста сейчас достигают люди, большая часть трудовой деятельности которых пришлась на 90-е годы прошлого века.
«Серые» зарплаты 25-27 лет назад были широко распространены, многие жители страны уходили в «челноки» или открывали свой бизнес, который отнюдь не обязательно могли привести к успеху. В результате вероятность отказа в страховой части пенсии для россиян повышается ежегодно: для получения права на таковую в 2016 году гражданину необходимо было иметь 9 баллов и 7 лет страхового стажа. В 2017 году эти показатели составляют не менее 11,4 балла и 8 лет стажа.
«Если гражданин получает зарплату на уровне МРОТ — 7 500 рублей, то для того, чтобы сформировать 11,4 пенсионных балла к 2017 году, ему необходимо было проработать порядка 11 лет», — отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю.
В ОПФР напоминают: современная пенсионная система в стране является солидарной, то есть граждане, за которых работодатель делает положенные отчисления, «кормят» действующих пенсионеров. Те, кто получает зарплату «в конверте», нарушают этот баланс — за них (и за их родителей) вынуждены платить другие, часть этих расходов ложится на плечи государства. Уклоняясь — по настоянию работодателя или по собственной инициативе — от уплаты взносов, россиянин и сам рискует оказаться получателем минимального пособия.
«Случаи таких отказов были и остаются единичными, обычно — если человек претендует на досрочную пенсию без достаточных на то оснований, либо если он вёл асоциальный образ жизни и никогда официально не работал. Но в любом случае совсем без пенсии никто из граждан Российской Федерации остаться не может — социальная пенсия назначается без требований к стажу в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам», — Юрий Колмыков, главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Хабаровскому краю.
Размер социальной пенсии по старости в 2017 году составляет 5 034,25 рубля. В случае, если гражданин не работает, ему дополнительно устанавливается федеральная или региональная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. В Хабаровском крае в текущем году эта величина установлена на уровне 10 895 рублей — этот показатель выше, чем в целом по Российской Федерации. Если совокупный доход пенсионера ниже этой суммы, ему советуют обратиться в органы социальной защиты для получения региональной доплаты.
«В случае, если пенсионер работает, его пенсия ежегодно индексируется с 1 августа на величину до трёх баллов. Кроме того, достигнув установленного законом возраста, но не обратившись за пенсией, человек получает возможность и накопить больше баллов, и увеличить размер будущей выплаты за счёт премиальных коэффициентов. Например, при обращении за назначением пенсии через пять лет после достижения этого возраста фиксированная выплата вырастет на 36 %, сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов — на 45 %; а через 10 лет фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, а сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2,32 раза», — Юрий Колмыков, главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Хабаровскому краю.
Работать пенсионерам придётся: для того, чтобы получать частичную компенсацию расходов на коммунальные услуги, в частности, нужно пребывать в статусе ветерана труда.
«Мне возвращают 30 процентов от того, что я плачу по квитанциям за «коммуналку». Также я получаю ежемесячную дополнительную выплату в 630 рублей», — Тамара Старостина, пенсионер, ветеран труда.
В Пенсионном фонде подчёркивают, что готовы рассмотреть претензии граждан, получивших отказ в страховой пенсии. Также специалисты ведомства советуют тем, кто ещё работает, отслеживать ситуацию в личном кабинете: для этого нужно зарегистрироваться на портале госуслуг.
«Жалобы в такой сложной работе с большим количеством людей бывают всегда. Если пенсия гражданину была назначена в меньшем размере по той причине, что данные о его трудовом стаже, размере заработной платы и прочих основаниях поступили в Пенсионный фонд не в полной мере, и гражданин может их подтвердить, пенсия ему будет пересчитана в сторону увеличения», — Юрий Колмыков, главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Хабаровскому краю.
Власти Хабаровского края также стараются держать руку на пульсе и признают, что количество «отказников» в ближайшие годы будет только увеличиваться. В региональном парламенте, к примеру, напоминают, что многие граждане осознанно отказывались оплачивать собственную старость и теперь пожинают именно то, что посеяли.
«Мы анализируем положение вещей и уже сегодня видим, что «молодые пенсионеры» получают низкую пенсию — и им мы назначаем доплату до прожиточного минимума. Это те люди, у которых в 90-е годы не было трудового стажа, не было легальных доходов. Не стоит забывать, что в итоге краевой бюджет получит дополнительную нагрузку — правда, мы всё же рассчитываем, что резкого всплеска в той связи не произойдёт. Понятно, что кто-то оказался в трудной жизненной ситуации. Но вместе с тем тогда существовала активная пропаганда, говорили о необходимости платить пенсионные взносы — но об этом мало кто думал. Люди жили сегодняшним днём, так что происходящее вполне закономерно», — Ирина Штепа, председатель постоянного комитета по социальной защите населения и здравоохранению Законодательной Думы Хабаровского края.
Ряды отказников могут пополнить и те хабаровчане, которые сегодня зарабатывают на жизнь фрилансом — их данных в Пенсионном фонде нет, а государство явно планирует диктовать всё более жесткие правила игры. В любом случае, разобраться в своих перспективах на заслуженный отдых лучше уже сейчас: не исключено, что словосочетание «работающий пенсионер» окажется актуальным для всё большего количества жителей края.