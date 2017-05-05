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Posted 4 мая 2017, 23:15

Published 4 мая 2017, 23:15

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Пассажир из Подольска напился в поезде и нахамил полицейскому Комсомольска

4 мая 2017, 23:15
Мужчину ждёт штраф или исправительные работы

В Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления сотрудника полиции. Пассажир поезда нахамил представителю власти, когда тот исполнял свои служебные обязанности. Дебоширу грозит штраф или обязательные работы.

В пассажирском поезде сообщением «Комсомольск — Хабаровск» наряд сопровождения патрульно-постовой службы задержал 50-летнего жителя Московской области. Мужчина игнорировал установленные правила порядка, которые запрещают появление в общественных местах в состоянии опьянения. Он злоупотребил алкоголем и вёл себя неадекватно.

Мужчину доставили в дежурную часть Комсомольского линейного отдела МВД России на транспорте, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Но в ходе разбирательства пассажир выругался в адрес сотрудника полиции нецензурной бранью.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей», — уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Максимальная санкция по статье предусматривает штраф до сорока тысяч рублей. Альтернативное наказание, которое грозит дебоширу из Подольска — исправительные работы на срок до одного года.

#Анна Ленская#Новости#Хабаровский край#Общество#Комсомольск-на-Амуре#Мвд27
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