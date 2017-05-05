Пассажир из Подольска напился в поезде и нахамил полицейскому Комсомольска

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей», — уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.