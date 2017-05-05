Рейс в Екатеринбург сел в Уфе из-за невнимательности

В филиале «Госкорпорации по организации воздушного движения» «Аэронавигация Урала» рассказали, что 3 мая в Екатеринбурге проходила репетиция Парада Победы, пишет utro.ru. Всех авиаперевозчиков предупредили о временном закрытии аэропорта «Кольцово». Несмотря на это, экипаж самолета компании Flydubai оказался не в курсе событий, и узнал о них уже после входа в район ответственности екатеринбургского центра обслуживания воздушного движения.