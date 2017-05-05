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Posted 5 мая 2017, 16:30

Published 5 мая 2017, 16:30

Modified 17 сентября 2022, 14:33

Updated 17 сентября 2022, 14:33

Рейс в Екатеринбург сел в Уфе из-за невнимательности

5 мая 2017, 16:30
Руководство авиакомпании Flydubai не заметило сообщения о закрытии аэропорта.

В филиале «Госкорпорации по организации воздушного движения» «Аэронавигация Урала» рассказали, что 3 мая в Екатеринбурге проходила репетиция Парада Победы, пишет utro.ru. Всех авиаперевозчиков предупредили о временном закрытии аэропорта «Кольцово». Несмотря на это, экипаж самолета компании Flydubai оказался не в курсе событий, и узнал о них уже после входа в район ответственности екатеринбургского центра обслуживания воздушного движения.

В результате самолет проследовал на запасной аэродром в Уфе, и приземлился с опозданием на два часа и девять минут.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Новости#Общество#Россия
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