Военнослужащие в Хабаровском крае попали в больницу с гепатитом А

Posted 5 мая 2017, 00:05
Published 5 мая 2017, 00:05
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В воинской части в селе Вятское Хабаровского района выявили случаи заболевания гепатитом А. Сейчас заразившиеся проходят лечение в окружном военном госпитале. В самом поселении сейчас вакцинируют взрослых и детей, а в образовательных учреждениях усилили меры профилактики.
В части заболели несколько военнослужащих, их госпитализировали 1 мая. Как сообщили агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в пресс-службе Восточного военного округа, пациенты переносят заболевание в лёгкой форме. Они обеспечены необходимыми препаратами и после выздоровления пройдут курс реабилитации.
Военных, контактировавших с заболевшими, поместили в лечебное учреждение для дополнительного обследования. В части провели профилактические мероприятия и вакцинацию. Повторных случаев заболевания не было. В военный городок приезжали представители Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воды.
В 2013 году солдаты в Восточном военном округе массово болели простудными заболеваниями. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», военнослужащие уверяли, что заболели из-за непривычной дальневосточной зимы. Военные прокуроры подтвердили, что некоторые новобранцы подхватили инфекцию по своей вине, пока ехали к месту службы в поездах. Но большинство заболевших — всё-таки на совести командиров, которые переморозили подчинённых зимними занятиями на свежем воздухе. Есть вина и военных медиков, которые допустили распространение вирусов в частях.