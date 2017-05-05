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Posted 5 мая 2017, 00:05

Published 5 мая 2017, 00:05

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Военнослужащие в Хабаровском крае попали в больницу с гепатитом А

5 мая 2017, 00:05
Сюжет
ВВО
Сейчас они проходят лечение в окружном госпитале

В воинской части в селе Вятское Хабаровского района выявили случаи заболевания гепатитом А. Сейчас заразившиеся проходят лечение в окружном военном госпитале. В самом поселении сейчас вакцинируют взрослых и детей, а в образовательных учреждениях усилили меры профилактики.

В части заболели несколько военнослужащих, их госпитализировали 1 мая. Как сообщили агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в пресс-службе Восточного военного округа, пациенты переносят заболевание в лёгкой форме. Они обеспечены необходимыми препаратами и после выздоровления пройдут курс реабилитации.

Военных, контактировавших с заболевшими, поместили в лечебное учреждение для дополнительного обследования. В части провели профилактические мероприятия и вакцинацию. Повторных случаев заболевания не было. В военный городок приезжали представители Роспотребнадзора, чтобы взять пробы воды.

В 2013 году солдаты в Восточном военном округе массово болели простудными заболеваниями. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», военнослужащие уверяли, что заболели из-за непривычной дальневосточной зимы. Военные прокуроры подтвердили, что некоторые новобранцы подхватили инфекцию по своей вине, пока ехали к месту службы в поездах. Но большинство заболевших — всё-таки на совести командиров, которые переморозили подчинённых зимними занятиями на свежем воздухе. Есть вина и военных медиков, которые допустили распространение вирусов в частях.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#ВВО#Происшествие#Солдаты#Гепатит
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