Военнослужащие в Хабаровском крае попали в больницу с гепатитом А

В 2013 году солдаты в Восточном военном округе массово болели простудными заболеваниями. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», военнослужащие уверяли, что заболели из-за непривычной дальневосточной зимы. Военные прокуроры подтвердили, что некоторые новобранцы подхватили инфекцию по своей вине, пока ехали к месту службы в поездах. Но большинство заболевших — всё-таки на совести командиров, которые переморозили подчинённых зимними занятиями на свежем воздухе. Есть вина и военных медиков, которые допустили распространение вирусов в частях.