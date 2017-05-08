Будущие капитаны и рыболовы пели, танцевали на фестивале в Приморье

Posted 8 мая 2017, 03:43
Published 8 мая 2017, 03:43
Modified 1 сентября 2022, 05:25
Updated 1 сентября 2022, 05:25
В посёлке Славянка Приморского края завершился 20-й студенческий фестиваль «Весне таланты посвяти свои». Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет проводит его с 1997 года, рассказали РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе вуза.
На начальном этапе оргкомитет принимает до 700 заявок от студентов и курсантов, желающих продемонстрировать свои вокальные, хореографические и другие таланты. Сейчас по итогам отборочных туров в марте и апреле в финал вышли 198 парней и девушек, они и отправились в Славянку. Кроме приморцев, в мероприятии участвовали представители гости из Китая, а также представители Сахалинской и Тюменской областей.
Будущие капитаны, технологи, механики, рыболовы, экологи и менеджеры соперничали в 8 номинациях: эстрадная вокал-группа, маски-игра одного актёра, народный танец, СТЭМ, инструментальная музыка, оригинальный жанр, костровая песня, МС и DJ.
Режиссёр мероприятия Екатерина Блинникова отметила: «Тема нашего юбилейного фестиваля – «Я, ты, он, она - вместе целая страна». Мы хотели, чтобы эта тема сплотила абсолютно всех — наши филиалы, наших студентов, курсантов и мы почувствовали единство нашей державы!».
«Вчера и сегодня наблюдал такое фантастическое количество молодых, талантливых людей, что, честно говоря, смотрю на сегодняшних студентов другими глазами. Просто поразительно, как много собралось гениальных и талантливых, старательных, красивых и интересных ребят. И студенты международного института из Китая также здесь присутствуют. Фантастичный фестиваль!» - считает врио ректора Дальрыбвтуза Николай Зорченко.
Сами китайские гости также поделились эмоциями. Например, студент международного института Дальрыбвтуза Лу Чуанцзин подчеркнул, что во время поездки в Славянку 5 и 6 мая приобрёл русских друзей.
Его соотечественница Гао Синь рассказала, что ей очень нравится в Приморском крае. «Сегодня я пела песню «Ты не такой», вчера читала стихотворение. Ещё я участвую в конкурсе «Мисс Дальрыбвтуза». Мне очень нравится выступления других участников, особенно Александры Гущиной», - добавила китаянка.
Ещё один приезжий участник, Станислав Дэгай, рассказал: «Я представляю Сахалинский морской колледж. Мне нравится эта обстановка, встретили отлично, погода блещет, эмоции прямо зашкаливают! Рад, что подарил людям весёлые, позитивные эмоции. Выложился на сцене на 1000 процентов!».