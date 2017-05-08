Будущие капитаны и рыболовы пели, танцевали на фестивале в Приморье

На начальном этапе оргкомитет принимает до 700 заявок от студентов и курсантов, желающих продемонстрировать свои вокальные, хореографические и другие таланты. Сейчас по итогам отборочных туров в марте и апреле в финал вышли 198 парней и девушек, они и отправились в Славянку. Кроме приморцев, в мероприятии участвовали представители гости из Китая, а также представители Сахалинской и Тюменской областей.