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Posted 9 мая 2017, 00:14

Published 9 мая 2017, 00:14

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Александр Галушка: дальневосточники отважно сражались за родную землю

9 мая 2017, 00:14
Сюжет
День Победы
Поздравление с Днём Победы

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поздравил жителей региона с Днём Победы:

«Дорогие дальневосточники! Поздравляю вас с Днем Победы!

9 мая – священная дата, которую каждый в нашей стране встречает с особыми чувствами. Этот день символизирует бессмертный подвиг десятков миллионов соотечественников, ценой собственной жизни отстоявших Родину и спасших мир от угрозы фашизма.

Важнейший вклад в общую Победу внёс Дальний Восток. Дальневосточники отважно сражались за родную землю в тяжелейших боях и ежедневно снабжали фронт боеприпасами, техникой и продовольствием.

Особенные слова в этот день хочется сказать ветеранам. 72 года назад вы подарили нам счастье жить в свободной стране. Мы преклоняемся перед всеми, кто не жалея сил защищал своё Отечество и не отступил в самый тяжелый час. Наш долг – навсегда сохранить память о вашем мужестве и героизме для будущих поколений россиян!

В этот светлый день желаю всем счастья, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!»

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#День Победы#Минвостокразвития
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