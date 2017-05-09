Александр Галушка: дальневосточники отважно сражались за родную землю

Posted 9 мая 2017, 00:14
Published 9 мая 2017, 00:14
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поздравил жителей региона с Днём Победы:
«Дорогие дальневосточники! Поздравляю вас с Днем Победы!
9 мая – священная дата, которую каждый в нашей стране встречает с особыми чувствами. Этот день символизирует бессмертный подвиг десятков миллионов соотечественников, ценой собственной жизни отстоявших Родину и спасших мир от угрозы фашизма.
Важнейший вклад в общую Победу внёс Дальний Восток. Дальневосточники отважно сражались за родную землю в тяжелейших боях и ежедневно снабжали фронт боеприпасами, техникой и продовольствием.
Особенные слова в этот день хочется сказать ветеранам. 72 года назад вы подарили нам счастье жить в свободной стране. Мы преклоняемся перед всеми, кто не жалея сил защищал своё Отечество и не отступил в самый тяжелый час. Наш долг – навсегда сохранить память о вашем мужестве и героизме для будущих поколений россиян!
В этот светлый день желаю всем счастья, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!»