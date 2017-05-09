Александр Галушка: дальневосточники отважно сражались за родную землю

Особенные слова в этот день хочется сказать ветеранам. 72 года назад вы подарили нам счастье жить в свободной стране. Мы преклоняемся перед всеми, кто не жалея сил защищал своё Отечество и не отступил в самый тяжелый час. Наш долг – навсегда сохранить память о вашем мужестве и героизме для будущих поколений россиян!