Виновник смертельного ДТП в Комсомольске ответит по Уголовному кодексу

Posted 11 мая 2017, 06:00
Published 11 мая 2017, 06:00
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Полиция Комсомольска-на-Амуре возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека. Правоохранительные органы продолжают расследовать инцидент, который произошёл в среду, 10 мая, на Аллее Труда.
Как передавало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ДТП произошло около 7:15, когда водитель Toyota Progress пытался скрыться от преследовавшего его экипажа ГИБДД. На Аллее Труда перед городским рынком иномарка врезалась в двигавшийся впереди автомобиль такси. В результате столкновения пассажир Toyota Corolla, с которым столкнулся «Прогресс», скончался на месте, ещё одного доставили в больницу, двум остальным врачи оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Там же полицейские задержали водителя «Прогресса». Экспресс-освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники правоохранительных органов установили причастность к инциденту 30-летнего жителя Амурска. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Суд должен решить вопрос об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу, о чём ходатайствуют следователи. Санкция за совершение такого преступления по Уголовному кодексу России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.