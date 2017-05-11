Виновник смертельного ДТП в Комсомольске ответит по Уголовному кодексу

Как передавало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ДТП произошло около 7:15, когда водитель Toyota Progress пытался скрыться от преследовавшего его экипажа ГИБДД. На Аллее Труда перед городским рынком иномарка врезалась в двигавшийся впереди автомобиль такси. В результате столкновения пассажир Toyota Corolla, с которым столкнулся «Прогресс», скончался на месте, ещё одного доставили в больницу, двум остальным врачи оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Там же полицейские задержали водителя «Прогресса». Экспресс-освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.