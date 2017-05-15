Младенец, тело которого нашли во Владивостоке, погиб от падения с высоты

Posted 15 мая 2017, 05:34
Published 15 мая 2017, 05:34
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Приморские судмедэксперты выяснили настоящую причину гибели ребёнка, тело которого нашли в пакете во Владивостоке. Ребёнок родился живым, а причиной смерти стало падение с высоты, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По факту убийства матерью новорождённого ребёнка возбуждено уголовное дело. По информации следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю, речь идёт о 106 статье Уголовного кодекса «Убийство матерью новорождённого ребёнка».
«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребёнок родился живым, а причиной смерти стало падение с высоты», - сказала старший помощник руководителя управления, подполковник юстиции Аврора Римская.
По уточнённым данным, женщине не 27, а 26 лет. Специалисты планируют провести в отношении женщины психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что трагедия произошла 14 мая во Владивостоке в доме на улице Зои Космодемьянской. Прохожий заметил около подъезда подозрительный пакет и обнаружил в нём тело новорождённого ребёнка. Следователи нашли женщину, выбросившую ребёнка, которого она родила в квартире. Однако изначально представители ведомства предполагали, что малыш уже родился мёртвым.