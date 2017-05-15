Младенец, тело которого нашли во Владивостоке, погиб от падения с высоты

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что трагедия произошла 14 мая во Владивостоке в доме на улице Зои Космодемьянской. Прохожий заметил около подъезда подозрительный пакет и обнаружил в нём тело новорождённого ребёнка. Следователи нашли женщину, выбросившую ребёнка, которого она родила в квартире. Однако изначально представители ведомства предполагали, что малыш уже родился мёртвым.