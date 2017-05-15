Вместе с циклоном во Владивосток пришли мощные пробки

Не меньше проблем с движением было и на Русской улице. 8-балльная пробка от микрорайона Снеговая Падь до путепровода на Второй Речке продержалась полтора часа. Перегруженный трафик наблюдался и в обратном направлении. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», от остановки «Кутузова» до Снеговой Пади водители ползли почти два часа. Плотность движения в этом направлении составила 7 баллов.