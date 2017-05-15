Вместе с циклоном во Владивосток пришли мощные пробки

Posted 15 мая 2017, 03:18
Published 15 мая 2017, 03:18
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Начало недели Владивосток встретил в крупных пробках, сообщает РИА «Восток-Медиа». Из-за обрушившегося на город циклона всю первую половину дня дороги приморской столицы стояли.
Фактически парализованным было движение на проспекте 100-летия Владивостока. 8-балльный затор от Магнитогорской улицы до остановки «Некрасовская» продержался почти три часа. Такая же плотность движения наблюдалась и в обратном направлении – от спуска с фуникулёра до парка Победы. Эти заторы стали невероятно долгими – обычно к полудню проспект 100-летия разгружается до минимума.
Не меньше проблем с движением было и на Русской улице. 8-балльная пробка от микрорайона Снеговая Падь до путепровода на Второй Речке продержалась полтора часа. Перегруженный трафик наблюдался и в обратном направлении. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», от остановки «Кутузова» до Снеговой Пади водители ползли почти два часа. Плотность движения в этом направлении составила 7 баллов.
Полтора часа стоял проспект Красного Знамени. Здесь плотный трафик наблюдался от улицы Шилкинской до кольца инструментального завода.
Непросто автовладельцы двигались от Луговой до улицы Руднева. Мощность затора на данном направлении составила 6 баллов.
Плотность общегородского трафика составила 6 баллов – это на 2 балла выше обычного. Вероятно, это связано с обрушившимся на Владивосток циклоном. Из-за дождя на городских дорогах очень скользко, и водителям приходится ехать намного медленнее.