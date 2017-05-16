Сегодня приморская Кроуновка вновь соединится с "большой землёй"

Во вторник, 16 мая, режим чрезвычайной ситуации в Уссурийском городском округе могут снять. Транспортное сообщение с сёлами Кроуновка и Яконовка планируют восстановить уже к вечеру. В минувший понедельник мост в районе Кроуновки частично затопило. Под воду ушли заезды на переправу. В результате от «большой земли» оказались отрезаны сразу два села. Для местных жителей сразу же организовали лодочную переправу. Однако проехать по залитому водой мосту невозможно до сих пор.