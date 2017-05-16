Сегодня приморская Кроуновка вновь соединится с "большой землёй"

Posted 16 мая 2017, 02:17
Published 16 мая 2017, 02:17
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Уже сегодня мост в приморском селе Кроуновка могут снова открыть, сообщает РИА «Восток-Медиа». К вечеру спасатели ожидают практически полного спада воды.
Во вторник, 16 мая, режим чрезвычайной ситуации в Уссурийском городском округе могут снять. Транспортное сообщение с сёлами Кроуновка и Яконовка планируют восстановить уже к вечеру. В минувший понедельник мост в районе Кроуновки частично затопило. Под воду ушли заезды на переправу. В результате от «большой земли» оказались отрезаны сразу два села. Для местных жителей сразу же организовали лодочную переправу. Однако проехать по залитому водой мосту невозможно до сих пор.
Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь краевого управления МЧС Михаил Исаметов, сегодня спад воды продолжается. По состоянию на 7 часов утра уровень затопления составлял 40 сантиметров. «По-прежнему действует лодочное сообщение. На лодках в сёла привозят продукты, так что население обеспечено всем необходимым. Мы ожидаем, что уже к вечеру движение по мосту восстановят», - рассказал собеседник агентства. Михаил Исаметов подчеркнул, что на месте подтопления сейчас дежурят семь спасателей.
Жителям Кроуновки не привыкать к подобным происшествиям. В 2015 году мост возле села попросту обрушился. Там возвели временную переправу, которую через год затопило.