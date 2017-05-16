В Хабаровске осудят «целительницу», скрывавшуюся в Забайкальском крае

Posted 16 мая 2017, 04:40
Published 16 мая 2017, 04:40
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В краевом центре правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении местной «целительницы». Женщину обвиняют в серии мошенничеств, от которых пострадали доверчивые пенсионеры. Злоумышленница обманывала пожилых людей вместе с напарницей, которую разыскивают по всей России.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «гадалки» говорили своим жертвам, что на них наложена порча. За её снятие женщины брали плату деньгами и драгоценностями. «Целительницы» промышляли в разных районах дальневосточной столицы.
«По уголовному делу Ирина Башлакова 1963 года рождения и её напарница проходят группой лиц по предварительному сговору. Обвинительное заключение утверждено в отношении подельницы, сама Ирина Башлакова по-прежнему находится в федеральном розыске», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД России Кирилл Блинов.
Сейчас правоохранителям известно, что ущерб от действий 43-летней злоумышленницы составил порядка 420 тысяч рублей. Её сообщница Ирина Башлакова знакомилась с будущими жертвами, интересовалась, есть ли у них проблемы со здоровьем, говорила, что на пенсионерок наведена порча, и предлагала пройти ритуал очищения. Обвиняемая же исполняла роль благодарной матери, у которой «целительница» при помощи молитв лечит ребёнка от тяжелой болезни. Обвиняемая уверяла, что как раз шла на очередной сеанс, и в красках описывала таланты «экстрасенса». Это придавало действиям мошенниц убедительности.
Так, на улице Семашко в посёлке имени Горького женщина и её подельница похитили 150 тысяч рублей у 89-летней хабаровчанки. В посёлке Хор района имени Лазо 80-летняя пенсионерка вынесла злоумышленницам 80 тысяч рублей, а 75-летнюю жительницу краевого центра, которую фигурантка и её сообщница встретили на улице Гагарина, они лишили 120 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по региону, после серии мошенничеств обвиняемая переехала в Забайкальский край. По месту жительства подельниц стражи порядка изъяли залоговые билеты из ломбардов, сим-карты различных операторов мобильной связи, парики, солнцезащитные очки, а также рукописные инструкции о том, как входить к людям в доверие и во время различных ритуалов похищать денежные средства.