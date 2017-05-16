В Хабаровске осудят «целительницу», скрывавшуюся в Забайкальском крае

Сейчас правоохранителям известно, что ущерб от действий 43-летней злоумышленницы составил порядка 420 тысяч рублей. Её сообщница Ирина Башлакова знакомилась с будущими жертвами, интересовалась, есть ли у них проблемы со здоровьем, говорила, что на пенсионерок наведена порча, и предлагала пройти ритуал очищения. Обвиняемая же исполняла роль благодарной матери, у которой «целительница» при помощи молитв лечит ребёнка от тяжелой болезни. Обвиняемая уверяла, что как раз шла на очередной сеанс, и в красках описывала таланты «экстрасенса». Это придавало действиям мошенниц убедительности.