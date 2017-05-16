В Хабаровском крае пропавшую на реке женщину нашли мёртвой

Posted 16 мая 2017, 07:20
Published 16 мая 2017, 07:20
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Днём вторника, 16 мая, спасатели нашли пропавшую на реке Хор женщину. Выплыть она не смогла. Её тело передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 15 мая на реке Хор в восьми километрах от посёлка Кутузовка в районе имени Лазо перевернулась самодельная моторная лодка. В ней находилась семейная пара. Мужчина не пострадал и смог самостоятельно выбраться из воды на берег, а его супруга пропала.
Сразу после получения информации на место происшествия выехали инспекторы участка районного ГИМС и участковый инспектор УМВД. На поиски также направилась группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в течение первого дня обследовали пять километров береговой линии ниже по течению от места предполагаемого крушения. Утром 16 мая поиски продолжились. Участие в них приняли 11 человек и пять единиц техники, в том числе два плавательных средства.
Это не первое подобное происшествие, случившееся в мае на реках региона. Агентство писало, что на озере Падалинское, где спасатели искали пассажиров утонувшего автомобиля, перевернулась резиновая моторная лодка с четырьмя рыбаками. «Крушение» произошло примерно в 30 метрах от берега. Тогда удалось спасти всех любителей тихой охоты.