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Posted 16 мая 2017, 07:20

Published 16 мая 2017, 07:20

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

В Хабаровском крае пропавшую на реке женщину нашли мёртвой

16 мая 2017, 07:20
Сюжет
Происшествие
Береговую линию обследовали два дня

Днём вторника, 16 мая, спасатели нашли пропавшую на реке Хор женщину. Выплыть она не смогла. Её тело передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что 15 мая на реке Хор в восьми километрах от посёлка Кутузовка в районе имени Лазо перевернулась самодельная моторная лодка. В ней находилась семейная пара. Мужчина не пострадал и смог самостоятельно выбраться из воды на берег, а его супруга пропала.

Сразу после получения информации на место происшествия выехали инспекторы участка районного ГИМС и участковый инспектор УМВД. На поиски также направилась группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в течение первого дня обследовали пять километров береговой линии ниже по течению от места предполагаемого крушения. Утром 16 мая поиски продолжились. Участие в них приняли 11 человек и пять единиц техники, в том числе два плавательных средства.

Это не первое подобное происшествие, случившееся в мае на реках региона. Агентство писало, что на озере Падалинское, где спасатели искали пассажиров утонувшего автомобиля, перевернулась резиновая моторная лодка с четырьмя рыбаками. «Крушение» произошло примерно в 30 метрах от берега. Тогда удалось спасти всех любителей тихой охоты.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Происшествие#Поиски#Лодка
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