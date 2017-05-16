В Хабаровском крае пропавшую на реке женщину нашли мёртвой

Сразу после получения информации на место происшествия выехали инспекторы участка районного ГИМС и участковый инспектор УМВД. На поиски также направилась группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в течение первого дня обследовали пять километров береговой линии ниже по течению от места предполагаемого крушения. Утром 16 мая поиски продолжились. Участие в них приняли 11 человек и пять единиц техники, в том числе два плавательных средства.