Вратаря хабаровского «Амура» признали одним из лучших в КХЛ

Это тот самый случай, когда поговорка «вратарь — половина команды» приобретает чуть ли не буквальный смысл. В прошлом году Метсола, хоть и был также основным голкипером «Амура», участвовал в 44 матчах из 60. В завершившемся сезоне на счету финского вратаря 54 игры из 60. Больше в КХЛ провёл только страж ворот минского «Динамо» Бен Скривенс — 55.