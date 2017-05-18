Вратаря хабаровского «Амура» признали одним из лучших в КХЛ

Posted 18 мая 2017, 00:25
Published 18 мая 2017, 00:25
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Голкипер хоккейного клуба «Амур» из дальневосточной столицы вошёл в пятёрку лучших вратарей Континентальной хоккейного лиги по итогам завершившегося сезона. Юха Метсола провёл за «тигров» 54 матча, отразил 93,3 процента бросков, коэффициент его надёжности составил 1,87. По итогам года он занял третью строчку в рейтинге сильнейших стражей ворот.
Это тот самый случай, когда поговорка «вратарь — половина команды» приобретает чуть ли не буквальный смысл. В прошлом году Метсола, хоть и был также основным голкипером «Амура», участвовал в 44 матчах из 60. В завершившемся сезоне на счету финского вратаря 54 игры из 60. Больше в КХЛ провёл только страж ворот минского «Динамо» Бен Скривенс — 55.
Несмотря на то, что «тигры» снова не попали в плей-офф, их голкипер по итогам регулярки вошёл в восьмёрку лучших по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. Семь «сухарей» также говорят сами за себя.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, Юха Метсола буквально тащил на себе хабаровский клуб в завершившемся сезоне. Удивительная цифра в 130 пропущенных командой шайб — во многом именно его заслуга. Для сравнения, во всей Восточной конференции меньше пропустили лишь «Авангард», «Ак Барс» и «Трактор», расположившиеся в первой четвёрке.
На протяжении сезона лига регулярно включала сэйвы финна в топы лучших спасений по итогам недели, в описаниях не скупясь на эпитеты. Один из них вошёл в десятку по итогам сезона, расположившись там на третьей позиции.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в январе этого года руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» заключило новое соглашение с финским голкипером. Контракт с Юхой Метсолой рассчитан на два года.