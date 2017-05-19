Пётр Савчук: Владивосток ещё проявит себя как площадка для отрасли

«В первую очередь потому, что 115 лет назад именно Питер стал площадкой для самой первой российской рыбной выставки. Что касается моего мнения – такие мероприятия должны проходить раз в год, но всегда – в разных городах. В том числе и в нашем родном Владивостоке. Сейчас Санкт-Петербург, далее на очереди Москва, может, и Петропавловск-Камчатский, Сахалин. Не нужно жёсткой привязки в таком важном для всех деле».