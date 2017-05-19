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Posted 19 мая 2017, 00:23

Published 19 мая 2017, 00:23

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Пётр Савчук: Владивосток ещё проявит себя как площадка для отрасли

19 мая 2017, 00:23
Сюжет
Восток-Медиа FISH
«Международный рыбопромышленный форум – 2017» пройдёт в Петербурге

С 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге состоится международный рыбопромышленный форум – ключевое событие в отрасли за весь 2017 год. Инициатором и модератором форума выступил бывший приморский депутат и топ-менеджер Пётр Савчук, в настоящее время занимающий должность заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Стоит отметить, что Россия впервые выступит принимающей стороной для целой плеяды профессионалов рыбной индустрии со всего земного шара. К участию в форуме приглашены делегаты больше 50 государств.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что заместитель руководителя по рыболовству РФ провёл в столице Приморья Дальневосточный бассейновый научно-промысловый совет, где выделил важнейшие аспекты отрасли региона и помог разобрать ключевые проблемы, требовавшие безотлагательного вмешательства учёных и отраслевиков.

В ходе беседы Пётр Савчук рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» о том, почему для проведения форума выбрана именно культурная столица России:

«В первую очередь потому, что 115 лет назад именно Питер стал площадкой для самой первой российской рыбной выставки. Что касается моего мнения – такие мероприятия должны проходить раз в год, но всегда – в разных городах. В том числе и в нашем родном Владивостоке. Сейчас Санкт-Петербург, далее на очереди Москва, может, и Петропавловск-Камчатский, Сахалин. Не нужно жёсткой привязки в таком важном для всех деле».

Пётр Савчук добавил, что с помощью подобных мероприятий должны решаться региональные вопросы. И именно там, где по какому-либо вопросу отрасли имеет место актуальная проблематика, нужно проводить форум. Главная цель международного рыбопромышленного форума – разработка стратегии развития для рыбной отрасли России до 2030 года, в том числе основываясь на опыте и сотрудничестве с иностранными коллегами.

Стоит отметить, что к участникам форума присоединились и крупнейшие производители оборудования, функционирующего на периферии «море–берег». Это является важнейшим шагом к укреплению технического обеспечения отрасли и повышения общего качества продукции, которую поставляют российские рыбодобывающие компании.

«Отмечу, что мы разослали приглашения и первым лицам российского государства, Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, и с удовольствием примем их на площадках форума», подытожил Пётр Савчук.

#Евгений Черёмухин#Новости#Экономика#Восток-Медиа FISH#Дальний Восток#Рыбаки#Росрыболовство#Санкт-Петербург
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