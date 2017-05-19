В Хабаровске банду отправили в колонию за угон 4-миллионного внедорожника

Хабаровчане совершили преступление в июле 2015 года на улице Истомина в Кировском районе города. Выяснилось, что 24-летний обвиняемый действовал вместе с 29-летним подельником и третьим участником. Злоумышленники следили за автомобилем в течение месяца и заранее распределили роли: старший из них обеспечил группу транспортом и наблюдал за обстановкой. Другой участник при помощи специального устройства отключил охранный комплекс на внедорожнике и завёл двигатель, а 24-летний перегнал джип в специально арендованный гараж-«отстойник».