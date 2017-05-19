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Posted 19 мая 2017, 03:45

Published 19 мая 2017, 03:45

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

В Хабаровске банду отправили в колонию за угон 4-миллионного внедорожника

19 мая 2017, 03:45
Сюжет
Кража
Вместо четырёх лет колонии злоумышленникам назначили три

В краевом центре перед судом предстали трое местных жителей, которых обвинили в угоне внедорожника. Кражу транспортного средства стоимостью почти 4 миллиона рублей злоумышленники чётко спланировали. Они арендовали гараж-«отстойник», подпёрли дверь в подъезд владельца, а ему самому брызнули в лицо из перцового баллончика.

Хабаровчане совершили преступление в июле 2015 года на улице Истомина в Кировском районе города. Выяснилось, что 24-летний обвиняемый действовал вместе с 29-летним подельником и третьим участником. Злоумышленники следили за автомобилем в течение месяца и заранее распределили роли: старший из них обеспечил группу транспортом и наблюдал за обстановкой. Другой участник при помощи специального устройства отключил охранный комплекс на внедорожнике и завёл двигатель, а 24-летний перегнал джип в специально арендованный гараж-«отстойник».

Владелец внедорожника на следствии рассказал, что проснулся от звука двигателя его машины и увидел молодых людей в салоне. Мужчина попытался выйти на улицу, но обнаружил, что дверь в подъезд заблокировали. Кроме того, неизвестный через щель брызнул ему в лицо перцовой смесью из баллончика.

Злоумышленника, который сидел за рулём, задержали через час после обращения в полицию. К аккумулятору джипа члены группы подключили устройство для глушения GSM и GPRS-сигналов. Позже стражи порядка задержали 29-летнего фигуранта, который попытался соврать, что в момент кражи был на семейном торжестве, но показания свидетелей сказали об обратном. Третий подельник находится в федеральном розыске.

По месту жительства парней полицейские нашли разные приспособления, предназначенные для кражи транспорта. Раньше фигуранты не привлекались к уголовной ответственности. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, подсудимым сначала назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Однако они подали апелляционную жалобу, и срок сократили на год.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Мвд27#Кража#Внедорожник
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