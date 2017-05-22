Неполадкой с самолётом Хабаровск — Москва занялись правоохранители

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», экипаж самолёта, выполнявшего рейс из краевого центра в Москву, вскоре после взлёта принял решение вернуться в аэропорт отправления. В социальных сетях появилась информация о том, что с одного из шасси слетела шина, поэтому судно кружило над территорией края, чтобы выработать топливо и совершить аварийную посадку, которая прошла успешно. Пассажиры самолёта поделились, что им было страшно, но экипаж работал слаженно и ввёл всех в курс дела, а приземление было мягким. В «Аэрофлоте» заявили, что аварийную посадку Airbus не совершал, а в аэропорт отправления он вернулся по технической причине.