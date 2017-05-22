Неполадкой с самолётом Хабаровск — Москва занялись правоохранители

Posted 22 мая 2017, 07:40
Published 22 мая 2017, 07:40
Modified 17 сентября 2022, 14:33
Updated 17 сентября 2022, 14:33
Внеплановый возврат рейса SU1711 по маршруту Хабаровск — Москва стал поводом для проверки различных ведомств. Ситуацией заинтересовались сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России и Дальневосточная транспортная прокуратура. Им предстоит выяснить, что произошло и не было ли нарушений законодательства.
Следователи в своём сообщении говорят о том, что на взлётно-посадочной полосе нашли фрагменты протектора шины шасси. Вследствие этого самолёт был вынужден вернуться в аэропорт. Проверка проводится по признакам состава преступления по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
«По данным следствия, 22.05.2017 в 10 часов 20 минут (местное время) из Хабаровского аэропорта вылетел самолет Airbus A330-300 с находящимися на борту 286 пассажирами и 10 членами экипажа, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва. Аварийную посадку самолёт совершил в 14 часов 15 минут (по местному времени). В результате авиационного инцидента никто не пострадал. Причины аварийной посадки в настоящее время устанавливаются», — говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры данных о протекторе шасси нет. В информации, полученной от ведомства, произошедшее описывается как «возникшие неполадки».
«Сегодня около 14:00 (по местному времени) в аэропорту Хабаровск (Новый) в связи с возникшими неполадками совершило аварийную посадку воздушное судно ПАО «Аэрофлот» (Airbus А330-300), выполнявшее рейс сообщением Хабаровск — Москва (Шереметьево). По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Хабаровский транспортный прокурор проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», экипаж самолёта, выполнявшего рейс из краевого центра в Москву, вскоре после взлёта принял решение вернуться в аэропорт отправления. В социальных сетях появилась информация о том, что с одного из шасси слетела шина, поэтому судно кружило над территорией края, чтобы выработать топливо и совершить аварийную посадку, которая прошла успешно. Пассажиры самолёта поделились, что им было страшно, но экипаж работал слаженно и ввёл всех в курс дела, а приземление было мягким. В «Аэрофлоте» заявили, что аварийную посадку Airbus не совершал, а в аэропорт отправления он вернулся по технической причине.