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Posted 23 мая 2017, 04:00

Published 23 мая 2017, 04:00

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Фейерверк в честь Дня основания Хабаровска продлится 17 минут

23 мая 2017, 04:00
Сюжет
Праздник
Залпы произведут с баржи, которая разместится на Амуре

Праздничный фейерверк устроят в Хабаровске в честь Дня города. В 22:00 произойдут первые залпы, всего их будет больше 11 тысяч. Яркие краски будут озарять небо над дальневосточной столицей в течение почти 17-ти минут.

«Количество зарядов — не меньше, чем в прошлом году. По красочности фейерверк будет несколько иным — у нас 12 процентов обновлённых зарядов, выше будет и количество высотных зарядов», — рассказал на пресс-конференции в Хабаровске мэр города Александр Соколов.

Место для проведения фейерверка менять не стали — традиционно его запустят с барж, которые выставят на изломе Амура. По словам мэра, такое положение позволит увидеть красочные залпы не только на набережной и Комсомольской площади, но и в других районах города.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что в День Победы салют устроили на парковке арены «Ерофей». Место поменяли из-за того, что на набережной, где сейчас идёт реконструкции, негде было разместить артиллеристские установки.

Празднование Дня города пройдёт 27 мая. Участие в мероприятиях примут и многочисленные гости, в том числе делегации из Харбина, Фуюаня, Саньи, Пучона, Портленда, Индии. Начнётся торжество с театрализованного шествия, участие в котором примут горожане, представители предприятий и организаций. Всего в колоннах от Комсомольской площади до площади имени Ленина пройдут больше десяти тысяч человек.

В этот день в городе пройдут концерты на площадях, в районе прудов, в парках, а на улице Муравьёва-Амурского разместятся площадки арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск». Помимо этого, празднование совместят с торжествами в честь Дня пограничника. На набережной пройдёт театрализованное представление, а в парковой зоне стадиона имени Ленина — концерт ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.

Ко Дню города в дальневосточной столице сдадут в эксплуатацию несколько домов, школ и детских садов. Также поздравления получат 190 долгожителей Хабаровска.

#Ксения Мурзина#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#День города#Праздник#Фейерверк
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