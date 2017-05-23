В Тюмени видео с пьяной компанией молодых людей вызвало спор комментаторов

Posted 23 мая 2017, 13:04
Published 23 мая 2017, 13:04
Modified 17 сентября 2022, 14:33
Updated 17 сентября 2022, 14:33
Видеозапись инцидента собрала много комментариев возмущенных пользователей.
В социальной сети "ВКонтакте" была опубликована видеозапись, которую сделал один из жильцов дома. Видно, как внизу нетрезвые молодые люди кричат и размахивают руками. В комментариях пользователи предложили автору видео в следующий раз закидать компанию яйцами или облить водой. Некоторые предлагали сбросить что-то потяжелее. Об этом пишет megatyumen.ru.
Комментаторы разделились на два лагеря: на тех, кого возмутила ситуация - они посоветовали жаловаться в полицию на нарушение тишины или на питейные заведения в управляющую компанию; и на тех, кто не увидел ничего плохого в действиях молодых людей - они пояснили, что на дворе лето, и можно перетерпеть.