В Тюмени видео с пьяной компанией молодых людей вызвало спор комментаторов

Комментаторы разделились на два лагеря: на тех, кого возмутила ситуация - они посоветовали жаловаться в полицию на нарушение тишины или на питейные заведения в управляющую компанию; и на тех, кто не увидел ничего плохого в действиях молодых людей - они пояснили, что на дворе лето, и можно перетерпеть.