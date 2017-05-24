Хабаровские кадровики одними из первых получат поздравления

Posted 23 мая 2017, 22:40
Published 23 мая 2017, 22:40
Modified 17 сентября 2022, 14:33
Updated 17 сентября 2022, 14:33
Сегодня, 24 мая, свой профессиональный праздник отмечают специалисты HR. Эту дату учредили в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Однако официального статуса у события нет, несмотря на то, что армия высококвалифицированных работников значительна.
Дату 24 мая выбрали из-за того, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Эта бумага стала первым официальным документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наёмного сотрудника.
Также сегодня во всех русскоязычных странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют святых Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и составили первую азбуку в греческом монастыре. Учёные считают, что славянская письменность появилась в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев. Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку.
Братья также перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента. День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии ещё в XIX веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. Сейчас этому празднику посвящают научные форумы, проводят фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.
Дни славянской письменности отметили и в Хабаровске. В минувшие выходные православные горожане приняли участие в крестном ходе, а потом присоединились к народным гуляниям.