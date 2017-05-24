Хабаровские кадровики одними из первых получат поздравления

Также сегодня во всех русскоязычных странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют святых Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и составили первую азбуку в греческом монастыре. Учёные считают, что славянская письменность появилась в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев. Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку.