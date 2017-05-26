Приморские дачники могут лишиться своих соток

Posted 26 мая 2017, 07:34
Published 26 мая 2017, 07:34
Modified 17 сентября 2022, 14:33
Updated 17 сентября 2022, 14:33
Приморских дачников вынуждают поторопиться с оформлением своих участков – на подступах к их владениям оказался «дальневосточный гектар». В вопросах оформления может оказаться немало подводных камней, из-за которых собственники даже с документами на руках рискуют лишиться своих соток, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Ранее агентство сообщало, что ещё месяц назад на право владения «дальневосточным гектаром» было подано больше 80 000 заявок. Ежедневный спрос на наделы только в Приморье составляет около сотни заявлений. Впрочем, на повестке дня у чиновников остаётся актуальным вопрос о кадастровом учёте так называемых ранее учтённых участков земли.
К таким участкам относятся, к примеру, дачи, владельцы которых имеют оригинальные документы о собственности и регистрацию в Росреестре. Однако при выяснении полной картины оказывается, что их участок не имеет точных границ, обозначенных на кадастровых картах ведомств. Зачастую люди годами живут и работают в пределах своих соток, не подозревая о том, что новый «гектарный» закон может легко лишить их родного клочка суши.
«У нас в Приморье уже сейчас начались проблемы. Главные очаги – Кипарисово и Надеждинский район. Там дачники тысячами оказались в такой ситуации. Всему виной, я считаю, халатность ведомств. А платить за работы по межеванию в итоге придётся людям», - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» депутат думы Владивостока, представитель общественной организации «Садоводы России» Александр Юртаев.
К слову, департамент земельных и имущественных отношений края даёт садоводческим товариществам специальные скидки, по которым дачники могут заказать работы по межеванию. Впрочем, по этому факту представитель интересов садоводов добавил, что это – не панацея.
«Сколько бы ни делали скидок, основная загвоздка – в утекающем сквозь пальцы времени. «Гектары» вступят в свои права уже 1 января 2018 года. А межевать абсолютно все участки, а главное – предупредить людей, особенно пожилых, которые не знают о том, что на их землю претендуют «гектарщики», – попросту не хватит времени», – добавил депутат.
Впрочем, на сегодняшний день единственный способ, чтобы не лишиться своего участка тем, чьи дачи «безграничны» с точки зрения кадастровых карт, - обратиться в соответствующие службы. Кроме того, организация «Садоводы России» проводит регулярные семинары и информирует население о том, что нужно предпринять по этому поводу.
С недавнего времени приморские собственники недвижимости и земли могут воспользоваться электронными сервисами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Предоставление указанных сведений предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В частности, в режиме онлайн можно подать заявку на оформление кадастрового плана территории из ЕГРН.
Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости жители Приморья могут любым удобным для них способом – как в электронном виде, так и при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр (МФЦ) «Мои документы». В соответствии с законодательством сведения из ЕГРН предоставляются в течение трёх рабочих дней.