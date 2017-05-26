Приморские дачники могут лишиться своих соток

К таким участкам относятся, к примеру, дачи, владельцы которых имеют оригинальные документы о собственности и регистрацию в Росреестре. Однако при выяснении полной картины оказывается, что их участок не имеет точных границ, обозначенных на кадастровых картах ведомств. Зачастую люди годами живут и работают в пределах своих соток, не подозревая о том, что новый «гектарный» закон может легко лишить их родного клочка суши.