Для россиян земля в Приморье интереснее хабаровской

Posted 30 мая 2017, 23:36
Published 30 мая 2017, 23:36
Modified 17 августа 2022, 09:20
Updated 17 августа 2022, 09:20
Больше 90 тысяч человек подали заявление на получение «дальневосточного гектара». Среди интересующихся данной программой – не только россияне, но и жители зарубежья. Кто и зачем берёт земли в Приморском крае – разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».
В феврале этого года стартовал третий этап закона о выделении «дальневосточного гектара». С этого времени получить землю на Дальнем Востоке России может любой житель страны. За прошедшие четыре месяца на портал «На Дальний Восток» поступило больше 90 000 заявок, 17 тысяч из них удовлетворили. В пресс-службе дальневосточного управления Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) сообщили РИА «Восток-Медиа», что наибольший интерес у россиян вызывает Приморский край – на него приходится больше трети заявок. На втором месте находится Якутия, следом за ней идёт Хабаровск. «Мы выделили 53 основные «точки притяжения» интереса получателей гектара. 25 скоплений земельных участков находятся в Приморском крае. Девять из них располагаются в Хасанском районе – это наибольшее число», - рассказали в агентстве.
Кто он – владелец гектара?
Специалисты ежедневно собирают статистику, касающуюся заявок на гектар. Благодаря собранным данным можно составить портрет среднестатистического получателя дальневосточной земли. С большой долей вероятности это будет экономически активный гражданин в возрасте от 25 до 34 лет. Вероятно, мужчина – сильная половина человечества «ведёт» в подаче заявок с результатом 54 %. Земля ему нужна для строительства дома и ведения подсобного хозяйства – такие планы у 56 % заявителей.
Чуть реже получатели земли хотят заниматься на выданной земле развитием сельского хозяйства. Также есть желающие сделать свой гектар туристическим объектом (8 % от общей статистики) или охотничьими угодьями (4 %). Реализовывать бизнес-планы на территории гектара планируют только 4 процента получателей. При этом Агентство по развитию человеческого капитала разработало свыше тридцати бизнес-планов, которые можно смело запускать в действие. Выбор проектов действительно большой – от размещения круглогодичных теплиц до постройки частного дома престарелых.
Порой россияне предлагают свои, довольно оригинальные проекты. Например, один из гектаровладельцев на Камчатке планирует открыть ослиную ферму, а на Сахалине гектар приспособят для выращивания грибов шиитаке.
«Сейчас проходит конкурс идей «Дальневосточный гектар». В его рамках граждане могут прислать свои проекты по освоению земли на Дальнем Востоке. Авторы самых продуманных и необычных идей представят свои проекты на ВЭФ-2017 и получат ценные призы», - рассказали в пресс-службе АРЧК. На суд жюри уже поступило порядка 300 заявлений из 31 региона России.
Земли хватит всем
В АРЧК отмечают, что дальневосточной земли хватит на каждого жителя России – даже с лихвой. В рамках программы доступно свыше 150 миллионов гектаров – эта цифра превышает население страны. Неудивительно, что Дальним Востоком начали интересоваться не только россияне. Пресс-секретарь Минвостокразвития Алексей Елаш рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что портал надальнийвосток.рф посетило уже 17 тысяч украинцев, почти 12 тысяч американцев, 11 тысяч белорусов и почти 10 тысяч немцев. В самой России наибольший интерес к сайту проявляют приморцы (664,6 тысячи просмотров) и москвичи (489 тысяч просмотров). Всего на портал хоть раз заглянули 4,6 миллиона человек.
Напомним, инициированный президентом России федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье.
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