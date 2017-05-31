Для россиян земля в Приморье интереснее хабаровской

В феврале этого года стартовал третий этап закона о выделении «дальневосточного гектара». С этого времени получить землю на Дальнем Востоке России может любой житель страны. За прошедшие четыре месяца на портал «На Дальний Восток» поступило больше 90 000 заявок, 17 тысяч из них удовлетворили. В пресс-службе дальневосточного управления Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) сообщили РИА «Восток-Медиа», что наибольший интерес у россиян вызывает Приморский край – на него приходится больше трети заявок. На втором месте находится Якутия, следом за ней идёт Хабаровск. «Мы выделили 53 основные «точки притяжения» интереса получателей гектара. 25 скоплений земельных участков находятся в Приморском крае. Девять из них располагаются в Хасанском районе – это наибольшее число», - рассказали в агентстве.