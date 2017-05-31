«Теплоход здоровья» в Хабаровском крае принял первых пациентов

«Теплоход здоровья» работает в крае с 2013 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году врачи обследовали больше четырёх тысяч человек. У пациентов медики выявили 10 745 заболеваний, в том числе 16 случаев туберкулёза, четыре — онкологических заболеваний, четыре — пневмонии.