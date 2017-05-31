«Теплоход здоровья» в Хабаровском крае принял первых пациентов

Posted 30 мая 2017, 23:40
Published 30 мая 2017, 23:40
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
«Теплоход здоровья» сделал первую остановку и принял пациентов в Ульчском районе. В ходе работы бригада медиков осмотрела 320 жителей сёл Киселёвка и Ключевое, в том числе 74 ребёнка. При проведении диагностических обследований медики выявили у них 395 заболеваний.
«В настоящее время мобильная бригада уже завершает осмотры жителей сёл Циммермановка, Быстринск и Решающий. Уже завтра судно сделает остановку в селе Софийск. Помощь в информировании и доставке маломобильных групп населения врачам оказывают главы населённых пунктов. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, детям и представителям коренных малочисленных народов Севера», — рассказал начальник отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения края Владислав Ходжер.
В этом году мобильная бригада осмотрит жителей 32 труднодоступных населённых пунктов, расположенных в Комсомольском, Амурском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах. Пятый по счёту выезд организовало региональное министерство здравоохранения по поручению губернатора Вячеслава Шпорта.
В составе медицинской бригады работают терапевт, педиатр, невролог, офтальмолог, гастроэнтеролог, хирург, кардиолог, акушер-гинеколог, врач лучевой и функциональной диагностики, рентгенолог, взрослый и детский фтизиатры, психиатр-нарколог, отоларинголог. Как и ранее, на борту теплохода будет организован аптечный киоск, где жители смогут купить назначенные лекарственные препараты и очки.
По информации пресс-службы краевого правительства, у жителей населённых пунктов, расположенных в нижнем течении Амура, есть возможность пройти флюорографию, электрокардиографию, ультразвуковую и лабораторную диагностику.
«Теплоход здоровья» работает в крае с 2013 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году врачи обследовали больше четырёх тысяч человек. У пациентов медики выявили 10 745 заболеваний, в том числе 16 случаев туберкулёза, четыре — онкологических заболеваний, четыре — пневмонии.